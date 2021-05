Waarom Dubai nog een mega-vliegveld erbij wil in de toekomst

Dubai heeft momenteel al een van de grootste luchthavens ter wereld. Maar toch wil de oliestad er nog een luchthaven bij. En ook die is niet klein.

Dubai is de afgelopen decennia explosief gegroeid en de lokale luchtvaart is daar in mee gegaan. Zo staat de hoofd-luchthaven van Dubai, Dubai International Airport, op plek vier wereldwijd als het gaat om passagiersaantallen. Ondanks dat het voornaamste deel van deze passagiers in Dubai is om over te stappen is ook Dubai zelf erg populair bij toeristen. Maar de groei van Dubai is nog niet klaar. De stad is van plan om een om nog een heel stadsdeel erbij te bouwen; Dubai South. Bij dit stadsdeel hoort natuurlijk een luchthaven. En nog voor het einde van dit decennium zal de nieuwe luchthaven het middelpunt worden van een opwindende stedelijke ontwikkeling.

Dubai South, gelegen op iets minder dan 40 kilometer ten zuidwesten van Dubai zelf, wordt een residentieel, commercieel en logistiek complex dat een vrije economische zone vormt. Deze zone zal worden ondersteund door de luchthaven in het hart ervan, genaamd: Dubai World Central (DWC). En dat moet er zo komen uit te zien:

Uitbreiding

Maar de luchthaven hoeft niet volledig vanaf de grond te worden opgebouwd. Dubai is namelijk van plan om de al bestaande luchthaven, Al Maktoum International Airport, fors uit te breiden. Sterker nog, het moet de grootste luchthaven ter wereld worden.

Het vliegveld zal een totale jaarlijkse vrachtcapaciteit hebben van 12 miljoen ton (meer dan drie maal die van Luchthaven Memphis, nu het grootste vrachtknooppunt) en een passagierscapaciteit die bijna 50% groter is dan Luchthaven Atlanta (momenteel het grootste vliegveld qua passagiersaantallen). Het kan dan jaarlijks 120 miljoen passagiers verwerken. Het vliegveld is ontworpen met oog op de toekomst en kan alle soorten toekomstige vliegtuigen verwerken. Maximaal vier vliegtuigen kunnen tegelijkertijd landen, 24 uur per dag. Het aantal vliegtuigen dat in de lucht zal moeten wachten voor ze kan landen wordt daardoor geminimaliseerd.

Om al deze capaciteit te kunnen verwerken krijgt het vliegveld 6 parallellen banen, elk van 4500 meter lang. Drie landingsbanen komen aan de ene kant van het complex; de andere drie aan de andere kant. Bovendien krijgt iedere landingsbaan verlengde en geasfalteerde lanen aan elke kant, zodat vliegtuigen andere landingsbanen kunnen passeren zonder het verkeer op die landingsbanen te verstoren.

Zo ligt de luchthaven er momenteel bij.

© Google Maps

Momenteel ligt de luchthaven er niet heel bijzonder bij (zie foto hierboven). Er zijn slechts twee banen en één passagiersterminal. Een van deze banen is bedoeld voor de EFTA (Emirates Flight Training Academy). De andere dient wel al voor passagiersvluchten. Op dit moment vliegt de lokale low-cost maatschappij flydubai vanaf DWC naar Amman, Jordanië en Beiroet, Libanon. De enige andere lijnvluchten van de luchthaven worden gevlogen door de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, die Moskou Sheremetyevo bedient vanaf DWC. De luchthaven is echter een populaire seizoensbestemming onder Europese chartermaatschappijen. Verschillende van deze maatschappijen verzorgen tijdens drukke vakantieperiodes dergelijke vluchten van en naar DWC. Deze diensten verbinden Dubai met landen als Wit-Rusland, Estland, Duitsland, Litouwen, Rusland en Oekraïne.

Opening

Hoewel de luchthaven al operationeel is, zal de volledige opening pas in 2027 plaatsvinden. Initieel moest het in 2017 al volledig geopend zijn, maar de economische crisis leidde in 2009 tot uitstel. In september 2014 besloot de leider sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum US$ 32 miljard (25 miljard euro) te investeren in uitbreiding van DWC, zodat de bouw in ieder geval voltooid kan worden. Het wordt dan de thuishaven van Emirates Airlines.