Duitsland schrapt quarantaineplicht voor 100 landen

Duitsland heeft de quarantaineplicht geschrapt voor reizigers uit ongeveer 100 landen. Voor hen volstaat een vaccinatiebewijs, negatieve test of een bewijs van recente besmetting om het land binnen te komen.

Net als Nederland werkt Duitsland ook met ‘reiscodes’. Code rood betekent in het Duitse model dat er in dat gebied virusmutaties rondgaan. Code oranje wordt gegeven aan hoogrisicogebieden, en code geel aan toegankelijke risicogebieden. Voor reizigers uit gebieden met code geel of lager hoeven bij aankomst in Duitsland onder de nieuwe regels niet meer verplicht in quarantaine. Nederland is vooralsnog aangemerkt als hoogrisicogebied en heeft daarmee code oranje, waardoor de quarantaineplicht in Duitsland voor Nederlanders nog wel geldt.

De nieuwe Duitse reisregels zorgen ervoor dat reizen naar veel Europese vakantiebestemmingen weer gemakkelijker wordt. Ook bij terugkomst uit een groot deel van Afrika is quarantaine niet meer nodig. Reizigers moeten wel een negatieve test laten zien, gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat ze tussen één en zes maanden geleden met het coronavirus besmet zijn geweest en daardoor antistoffen hebben aangemaakt.