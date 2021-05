KLM en anderen stoppen met vluchten naar Tel Aviv

KLM en andere grote maatschappijen zijn tijdelijk gestopt met het uitvoeren van vluchten naar Tel Aviv vanwege de oplopende spanningen in Israël.

KLM voert sinds dinsdag geen vluchten meer uit naar de Israëlische stad Tel Aviv. Dit in verband met de oplopende spanningen tussen de Israëliërs en de Palestijnen. De vlucht die voor dinsdag nog gepland stond werd in eerste instantie uitgesteld naar woensdag. Inmiddels heeft de maatschappij echter besloten om tijdelijk helemaal niet meer richting Israël te vliegen. “We doen donderdag opnieuw een risicoassessment en besluiten dan of de situatie veilig genoeg is om de vlucht te laten doorgaan.”

Ook de grote, Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn deze week gestopt met het uitvoeren van vluchten naar Tel Aviv. American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines hebben alledrie annuleringen doorgevoerd. Al enkele dagen wijken vluchten naar Tel Aviv uit of worden ze omgeleid. De luchthaven is inmiddels ook een doelwit geworden van raketaanvallen door Hamas.

Spanningen

De spanningen tussen Israël en Palestina in de Gazastrook zijn de afgelopen dagen flink opgelopen. Hamas zou inmiddels meer dan 1600 raketten op Israël afgeschoten hebben, al worden de meeste raketten door het luchtafweersysteem onderschept. Ondertussen voert Israël ook honderden aanvallen uit, en zegt het onder meer de centrale bank van Hamas te hebben vernietigd. De Israëlische president waarschuwt voor een burgeroorlog.

Verschillende spelers, waaronder de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hebben een oproep gedaan aan zowel Israël als Palestina om het geweld te stoppen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Eerder zei president Joe Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te beschermen.