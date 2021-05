Nieuwe toekomst voor A380-productielijn in Toulouse

Nu de laatste A380 van de band is gerold krijgen de enorme hangars in Toulouse een nieuwe taak. Vanaf 2022 wordt hier de A320 gemaakt.

Airbus laat in een verklaring weten dat het hard heeft gewerkt aan de modernisering van haar A320 vloot. Om op het wereldwijde herstel van de luchtvaart in te spelen wordt de voormalige A380 Lagardère faciliteit omgebouwd tot een moderne en digitale final assembly line (FAL) voor de A320. Het complex moet vanaf eind 2022 operationeel zijn. Het project was eerst stilgelegd vanwege de dalende vraag naar vliegtuigen door Corona. De vliegtuigbouwer ziet nu de markt langzaam herstellen en verwacht dat de vraag weer even groot zal worden als voor de crisis.

De Superjumbo assemblage lijn

Zoals de naam doet vermoeden neemt de Superjumbo veel ruimte in beslag. Om de assemblage van dit gigantische toestel een onderkomen te bieden heeft Airbus een assemblage hal gebouwd van 150.000 vierkante meter in Toulouse. Deze staat na de productie van de laatste A380 leeg. Genoeg ruimte over dus.

Airbus A380 FAL, © Airbus

Einde van de A380

Twee jaar geleden maakte Airbus bekend dat het ging stoppen met de bouw van de A380. Inmiddels is de laatste Superjumbo van de band gerold. Afgelopen maart vertrok MSN272 vanuit Toulouse naar Hamburg om vervolgens in dienst te gaan bij Emirates. De A380 vierde dit jaar zijn zestiende verjaardag, maar een feestje werd het niet. Veel maatschappijen faseren het vliegtuig uit hun vloot, omdat die niet meer economisch rendabel is. Zo ontving de Superjumbo rake klappen deze maand toen Malaysia Airlines aangaf alle toestellen vind dit type met pensioen te sturen. Andere maatschappijen zien wel nog een toekomst voor de reus. Emirates, Qantas en British Airways hebben aangegeven dat hun volledige A380 vloot terug zal keren. In het geval van Emirates zal het zelfs gaan om 116 stuks.

©Emirates