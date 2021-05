De Israëlische luchtafweer vanuit het vliegtuig | Video

De Israëlische luchtafweer is de afgelopen dagen zichtbaarder dan ooit vanwege de vele raketaanvallen – inmiddels meer dan 1600 – die momenteel plaatsvinden. Het systeem, genaamd Iron Dome, is ook vanuit het vliegtuig te zien.

De spanningen tussen Israël en Palestina in de Gazastrook zijn de afgelopen dagen flink opgelopen. Hamas zou inmiddels meer dan 1600 raketten op Israël afgeschoten hebben, al worden de meeste raketten door het luchtafweersysteem onderschept. Ondertussen voert Israël ook honderden aanvallen uit, en waarschuwt de Israëlische president voor een burgeroorlog. Eerder zei de Amerikaanse president Joe Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te beschermen.

Onder meer Ben Gurion Airport, de internationale luchthaven van Tel Aviv, is een doelwit van de raketaanvallen. Veel vluchten zijn de afgelopen week dan ook omgeleid of geannuleerd. Zo voeren onder meer KLM, American, Delta en United tijdelijk geen vluchten meer uit naar Tel Aviv.

מטורף: רקטות שנורו מעזה צולמו מטיסת אל על LY332 רגע לפני הנחיתה מבריסל בישראל. לאחר שעה של מעגלי המתנה באוויר המטוס נחת בשלום pic.twitter.com/xLdXkCzJqL — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) May 12, 2021

Iron Dome: de luchtafweer

De IJzeren Koepel is een luchtafweer van Israëlische maak. Het systeem moet burgers beschermen tegen raketaanvallen. In de 90 procent van de gevallen wordt de raketten onderschept, maar helaas bereiken sommige toch hun doel. Raketaanvallen in Tel Aviv komen normaal gesproken niet voor en de inwoners van de stad zijn ook aanzienlijk slechter voorbereid op dergelijke aanvallen. In een flatgebouw in Asjkelon zouden zes gewonden zijn geraakt.