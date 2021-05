Delftse start-up wil elektrisch vliegtuig voor 50 passagiers bouwen

De Delftse start-up Venturi wil een revolutie ontketenen in de luchtvaart: binnen negen jaar een elektrisch vliegtuig bouwen voor 50 passagiers.

De vraag is niet of, maar wanneer. Het ambitieuze bedrijf wil een elektrisch vliegtuig in 2029 op de markt brengen onder de codenaam Echelon1. Vorig jaar is Venturi Aviation B.V. gestart onder de vleugels van de TU Delft. Het bedrijf heeft samen met de business incubator YESDelft! het eerste start kapitaal al binnen. De start-up zal zich de komende tijd bezig houden met een haalbaarheidsonderzoek.

De Echelon1

Het toestel moet 50 passagiers kunnen vervoeren over een afstand van 1000 km met een gemiddelde kruissnelheid van 500 km/h. Dit betekent dat het vliegtuig zich in het regionale segment zal positioneren. Vergelijkbaar met de Fokker 50 en Embraer 145. Met deze specificaties zou het elektrische vliegtuig inzetbaar moeten zijn op 45% van alle routes ter wereld en zelfs 55% van alle huidige luchtvaartroutes.

Eerste elektrische vlucht een feit

De Delftse hoogvliegers zijn recent op bezoek geweest bij E-Flight Academy. Dit bedrijf biedt sinds kort elektrische vlieglessen aan in Teuge en maakt daarmee elektrisch vliegen in Nederland een feit. Op het moment vliegen ze met de Pipistrel Velis Electro. Hier kon het Venturi team samen met hun partner FORWARD.one de eerste ervaring opdoen met E-flying. De bedoeling is dat de bedrijven samen gaan werken op het gebied van elektrisch vliegen. Matthijs Collard, mede-oprichter van E-Flight, zei het volgende tegen Up in the Sky over de samenwerking:

“We hebben veel gepraat over de laadinfrastructuur, batterijtechnologie en inzetbaarheid van de Pipistrel. We hebben veel contact maar nog geen concreet project gedefinieerd. Het ligt voor de hand na te denken over laadinfra onderzoek, batterijdegradatie en pilotentraining.”

Jan Willem Heinen, mede-oprichter van Venturi, kijkt uit om veel van elkaar te leren: “Wij zien dat E-Flight hele concrete ervaring heeft rondom trainingen en operations om echt vliegen mogelijk te maken. Deze kennis en ervaring moet je door ontwikkelen voor volledige elektrische vluchten.”

Op de vraag of E-Flight in de toekomst misschien de piloten kan opleiden voor de Echelon1 reageerde de ondernemer enthousiast: “Als we daar elkaar kunnen vinden zou dat fantastisch zijn”. Zo zouden de eerste Eviators van Nederlandse bodem kunnen komen.

Het Venturi team op bezoek bij E-Flight Academy in Teuge © E-Flight Academy

De race naar nul

De race naar nul uitstoot is al een tijdje van start en Venturi racet niet alleen. Oude bekende zoals Airbus doen ook mee. Die heeft laten weten in 2025 de eerste C02-vrije vlucht te willen uitvoeren onder het “Zero-emissions” project. Maar het concept van het bedrijf valt onder een compleet ander segment. De vliegtuigbouwer wil namelijk 200 passagiers vervoeren met de hulp van waterstof. Jan Willem wil met Venturi zoveel mogelijk de “mainstream aviation” aanspreken. Het bedrijf wil met een groter bereik en meer passagiers hogere doelen stellen dan andere start-ups momenteel doen. Startende bedrijven die ook elektrisch willen vliegen zoals Heart Aerospace en Ampaire richten zich op het korte afstanden segment met maximaal 20 passagiers. Venturi probeert met deze hoge doelstelling de grens op te zoeken. Niet of, maar wanneer. Over negen jaar zou de wind zomaar uit een andere hoek kunnen waaien.

Drie “Zero-emission” concepten van Airbus – © Airbus