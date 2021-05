Foto’s: Hi Fly A380 ontmanteld in Frankrijk

Twee maanden geleden landde een uitgefaseerde Airbus A380 van Hi Fly op het vliegveld van Tarbes in Zuid-Frankrijk. Inmiddels is het toestel voor een groot deel ontmanteld.

Het vliegtuig, met registratie 9H-MIP, vloog voor het laatst commercieel op 15 december 2020. Het toestel vervoerde toen het een en ander aan vracht van Shanghai via Seoul naar Hamburg. Twee dagen daarna vloog de Hi Fly A380 door naar Toulouse. Bij deze afscheidsvlucht tekende de crew een hartje in de lucht. Begin dit jaar werd het vliegtuig enkele weken neergezet in Abu Dhabi, waarna het uiteindelijk naar Tarbes vloog. Daar wordt het toestel inmiddels ontmanteld:

🏗✈️ Démantèlement en cours de l’ex Airbus A380 d’HiFly.



Il s’agit du 6ème A380 construit, il avait débuté sa carrière chez Singapore Airlines.



📷 Jean Lug Blandin pic.twitter.com/T3IrLtCRg0 — air plus news (@airplusnews) May 12, 2021

