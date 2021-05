‘Nederland tegen gratis reizen voor ongevaccineerden’

Het voorstel van de Europese Commissie om pcr-tests gratis te maken zodat ook ongevaccineerde reizigers kosteloos op reis kunnen lijkt tegengewerkt te worden door Nederland, zo meldt BNR. Commerciële teststraten zouden daar de dupe van worden.

Deze zomer moet reizen – in ieder geval binnen Europa – weer een stuk gemakkelijker zijn met een Europees coronapaspoort. Reizigers die niet gevaccineerd zijn hebben dan waarschijnlijk een negatieve coronatest nodig om de grens over te mogen. In het voorstel dat de Europese Commissie hierover heeft gedaan dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat die tests gratis worden verstrekt. Zo kunnen mensen die niet gevaccineerd zijn toch laagdrempelig op reis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om jongeren die nog niet aan de beurt zijn geweest voor vaccinatie, mensen die vanwege een allergie niet gevaccineerd kunnen worden of mensen die geen vaccin willen.

Verdienmodel

Nederland zou een van de grote dwarsliggers van het voorstel zijn om de tests gratis te maken, zo blijkt uit navraag van BNR onder Europarlementariërs. Het verdienmodel van commerciële teststraten zou volledig weg komen te vallen. “Nederland is niet enthousiast en wil het wel mogelijk houden om de kosten van PCR-tests in rekening te brengen. OP de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen,” zegt Groenlinks-Europarlementariër Tineke Strik tegen BNR.

Volgens Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl, is een gratis test wat hem betreft onhaalbaar. Met een tegemoetkoming vanuit de overheid zouden er wel mogelijkheden zijn: “Als de overheid het deels zou vergoeden, hoeven we niet kopje onder te gaan. We willen echt wel in prijs zakken, zodat iedereen zich kan laten testen. Een gratis test aanbieden wordt zonder steun een lastig verhaal.”