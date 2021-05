Starlink vanaf nu ook in Nederland beschikbaar

Starlink is vanaf nu ook in Nederland beschikbaar, zo meldt SpaceX in een bericht aan (potentiële) klanten.

Vanaf donderdag 13 mei is het Starlink-systeem van SpaceX ook – beperkt – beschikbaar in Nederland. Gebruikers kunnen de komende maanden op internetsnelheden van 50 tot 150 Mb per seconde rekenen. Ook kan het voorkomen dat er korte periodes helemaal geen verbinding mogelijk is. “Naarmate we meer satellieten lanceren, grondstations installeren en onze netwerksoftware verbeteren, zullen snelheid, wachttijd en uptime drastisch verbeteren,” zo stelt SpaceX in haar bericht.

Met het Starlink-project wil SpaceX de hele wereld in 2024 voorzien hebben van toegang tot snel internet. Nu zou de helft van de wereldbevolking nog geen toegang hebben tot internet. In mei 2019 werden de eerste satellieten gelanceerd. Het bedrijf verwacht dat er 12.000 satellieten nodig zijn om het project te laten slagen. In 2025 hoopt SpaceX 30 miljard dollar omzet te maken door de verkoop van internetabonnementen. Daarnaast kunnen in de toekomst onder meer ook vliegtuigen en schepen aan het systeem gekoppeld worden, De opbrengsten van het Starlink-programma voor SpaceX moeten een groot deel van de plannen voor menselijke bases op Mars bekostigen.

Op de website van SpaceX is het mogelijk om te checken of Starlink beschikbaar is voor jouw adres. Indien het nog niet beschikbaar is kan de service ook gereserveerd worden voor in de toekomst.