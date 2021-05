Qatar Airways ziet veel kansen in Nederland | Interview

Inmiddels verkeert de wereld al een jaar in de coronapandemie en is er in de tussentijd, zeker ook in de luchtvaart, veel gebeurd. Hoe staat de situatie er momenteel voor? En hoe gaan maatschappijen, ruim een jaar verder, om met de crisis? Up in the Sky ging voor een interview langs bij Qatar Airways.

Een jaar verder

“Bizar, alweer een jaar verder. Niemand had het ooit verwacht. Als Qatar Airways zijn we het afgelopen jaar heel erg druk geweest. We zijn als maatschappij blijven vliegen en, natuurlijk afhankelijk van de reisrestricties, passagiers blijven vervoeren. Wekelijks voeren we nog ongeveer 1000 vluchten uit naar in totaal 130 bestemmingen. Het netwerk is het afgelopen jaar wel teruggeschroefd, zeker doordat veel grenzen zijn dichtgegaan.”

“Toch is er ook veel om positief over te zijn. We zijn al een tijdje de grootste maatschappij ter wereld qua aantallen kilometers per stoel.” De maatschappij, die haar hoofdbasis in Doha heeft, ziet dan ook vooral kansen. “We kijken nu vooral ook naar potentie: waar vlogen we voorheen nog niet naartoe? Er zijn dan ook zeven nieuwe bestemmingen bij gekomen het afgelopen jaar, waaronder Brisbane, San Francisco en Seattle.”

We spreken met Margreet Kappert, Commercial Manager Netherlands bij Qatar Airways

Hygiëne, veiligheid en gemak

“Toch stond het afgelopen jaar vooral in het teken van hygiëne en veiligheid. Qatar Airways was een paar maanden geleden de eerste maatschappij die een vijf sterren tellende covid safety rating ontving. Ook op het vliegveld van hoofdbasis Doha, Hamad International Airport, werd hard gewerkt aan gezondheidsmaatregelen. De luchthaven kreeg eveneens als eerste een vijf sterren safety rating.

Het corona-tijdperk heeft wel een zetje in de richting van hygiëne gezet. Nog altijd worden de vliegtuigen continu gedesinfecteerd. Aan boord hebben we het Honeywell Ultraviolet Cabin System geïntroduceerd. Dit systeem heeft uitschafbare armen die vliegtuigstoelen, -oppervlaken en -cabines met UV-licht behandelen.”

UV-Robot © Qatar Airways

Onlangs werd de IATA Travel Pass, een digitaal paspoort met daarin allerlei gezondheidsinformatie, voor het eerst in gebruik genomen op de route Doha-Istanboel. De Pass moet, naast het bevatten van gezondheidsinformatie, ook het reisgemak voor passagiers verbeteren. In de app kan daarom ook een paspoort worden opgenomen. “Het is erg makkelijk. Je ziet bij het kiezen van je bestemming gelijk wat je nodig hebt aan testen en waar de testlocaties zijn. Ook kun je gelijk de resultaten van de testen uploaden.”

Qatar Airways vervoert veel marine-personeel. Daar zijn vaak ontzettend veel formaliteiten en documenten nodig om te kunnen reizen. “De Travel Pass is een goed hulpmiddel. We kijken ook of het geschikt is om het verder uit te rollen, voor meer functies.”

Toekomst van Qatar Airways in Nederland

Hoe ziet Qatar Airways haar aanwezigheid in Nederland zich in de toekomst ontwikkelen? Denk daarbij aan de connecties op Schiphol, maar ook de positie van Nederland (Schiphol en Maastricht) in het cargo-netwerk van Qatar, ook gelet op de concurrentie vanuit Luik en Brussel?

“Schiphol is voor ons een heel belangrijke hub, maar de luchthaven is ook een hele lange tijd vol geweest. We bleven het afgelopen jaar dagelijks commercieel naar Schiphol vliegen, en daarnaast wordt er ook dagelijks een cargovlucht naar Amsterdam uitgevoerd. Nederland blijft een zeer belangrijk economisch knooppunt met een grote vraag naar vracht.

Naast Schiphol vliegen we momenteel tien keer per week naar Maastricht, een heel gebruiksvriendelijke luchthaven. Naar Luik en Brussel vliegen weliswaar ook wel vrachttoestellen, maar Maastricht heeft zich voor ons momenteel toch wel echt als vrachthub ontwikkeld. Het belangrijkste is om de goederen zo snel mogelijk vanuit het vliegtuig naar de plek van bestemming te krijgen. Dat kan via Maastricht erg gemakkelijk.”

Een Boeing 787 van Qatar op Schiphol. ©Joris Overtoom

De vloot van Qatar Airways

Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot vlootontwikkelingen, zowel op het gebied van passagiersvluchten als dat van vrachtvluchten?

“Wat betreft de (cargo) 747: we focussen ons momenteel veel meer op de Boeing 777 als vrachttoestel. Begin dit jaar kregen we drie nieuwe cargo-777’s binnen. Dat brengt de totale vloot op dertig échte vrachtvliegtuigen. Er zijn maar twee 747’s, die overigens wel allebei regelmatig naar Nederland vliegen, binnen de vloot, tegen over 24 Triples. Verder zijn er nog vier A330’s cargo-only.”

Ook op het gebied van de commerciële vluchten is de vloot van Qatar volop in ontwikkeling. “Op Amsterdam vliegen we vooral met de 777, al vlogen we tijdens de pandemie ook wel eens met de A350. Voor vracht aan boord van passagiersvliegtuigen is de 777 wel veel interessanter, dus we verwachten dat de 777 op de Amsterdam-vlucht zal blijven.

In totaal hebben we 53 Airbus A350-toestellen, waarvan er in de laatste maanden van 2020 nog drie nieuwe bij kwamen. Daarmee zijn we de grootste A350-exploitant, met een gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen van 2,6 jaar. Daarnaast vliegen we met dertig 787’s. De Airbus A380’s staan momenteel aan de grond, daarmee vliegen is op dit moment milieutechnisch gezien niet verantwoord.”

QSuite

Amsterdam is een van de bestemmingen waarnaar Qatar Airways de zogeheten ‘QSuite‘ aanbiedt. “Het leuke aan de 777 is QSuite, die bieden we op alle vluchten vanuit Amsterdam aan. De stoelopstelling van QSuite is een 1-2-1-configuratie. Passagiers hebben daarin hun eigen privésuites, die zijn voorzien van mooie schuifdeuren.” Onder meer de 777’s die naar Amsterdam vliegen zijn voorzien van deze QSuites.

Binnenkort volgt het tweede deel van dit exclusieve interview van Up in the Sky met Qatar Airways. We zullen het dan hebben over de crew tijdens de coronacrisis en allerlei bijzondere projecten waar de luchtvaartmaatschappij momenteel mee bezig is.