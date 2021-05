Antonov An-124 brengt zuurstofflessen naar India

Volga Dnepr heeft zijn An-124 ingezet voor het vervoer van kritieke medische apparatuur naar India. Het toestel vervoerde voor 70 ton zuurstofflessen van Israël naar New Delhi.

Sinds april vecht India tegen een catastrofale golf van COVID-19 die de wereldrecords heeft gebroken. Dit leidde tot een zuurstoftekort in het hele land, waardoor organisaties en landen hulpgoederen naar India zijn gevlogen. Zoals Emirates en Qatar Airways dat hebben gedaan.

Maandag vloog Antonov Airlines, met zijn op één na grootste vliegtuig naar New Delhi om cruciale hulp te leveren. De An-124 vervoerde 2.500 zuurstofflessen die uit Israël waren ingevoerd voor noodgebruik in ziekenhuizen. Antonov werkt samen met zijn Indiase verkoopagent Flywell Aviation en logistiek bedrijf Delhivery om de concentrators verder door India te vervoeren. Het vliegtuig vertrok in de ochtend uit Tel Aviv en maakte een korte stop in Dubai om bij te tanken. Kort daarna landde de An-124 ‘s nachts veilig in Delhi, met de zuurstofflessen aan boord.