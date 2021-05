Ryanair: 80 procent minder passagiers sinds begin pandemie

Ryanair heeft een verlies over het hele jaar van 702 miljoen pond gemeld en het aantal passagiers is gedaald met 81 procent tijdens de pandemie.

De Ierse luchtvaartmaatschappij zegt dat het aantal passagiers van 149 miljoen is gedaald tot slechts 27,5 miljoen tijdens de uitbraak, die leidde tot bijna een jaar van reisverboden voor Britse passagiers. Ryanair zei verder dat de maatschappij hard was getroffen door de Covid-19-pandemie omdat “Europese regeringen (met weinig kennisgeving of coördinatie) vliegverboden, reisbeperkingen en nationale lockdowns” oplegden. Het bedrijf beschreef het jaar als “het meest uitdagende” in de 35-jarige geschiedenis van het bedrijf als gevolg van de pandemie.

Wel meldt Ryanair dat het aantal boekingen weer oploopt. Het bedrijf is daarom voorzichtig optimistisch over de komende periode. Vooral na september, als een groot deel van de bevolking waarschijnlijk is gevaccineerd, verwacht het dat het vliegverkeer weer aantrekt.