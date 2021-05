SpiceJet-piloten 21 uur vast in vliegtuig in Kroatië

Vier piloten van SpiceJet werden door de lokale luchthavenautoriteiten 21 uur lang aan boord gehouden van een Boeing 737 tijdens een stop in Zagreb, Kroatië.

De reden hiervoor was een ontbrekende negatieve COVID-19 test, die nodig was voor de tussenlanding van de bemanning in Kroatië. Door verwarring over de regels zaten de piloten echter 21 uur in de Boeing 737. De vlucht van de Indiase airline ging van Delhi naar Zagreb, met een tussenstop in Tbilisi. De problemen ontstonden toen de vlucht van SpiceJet in Zagreb landde. De luchthavenautoriteiten vroegen de bemanningsleden om negatieve testrapporten voor te leggen, voordat ze naar hun hotel konden gaan. De bemanning had in New Delhi echter geen test ondergaan omdat SpiceJet hen daar nooit om had gevraagd.

Volgens een woordvoerder van SpiceJet had de maatschappij bevestiging van de Kroatische autoriteiten dat de bemanning geen negatieve test nodig zou hebben voor hun tussenstop. In plaats daarvan lijken de regels tijdens de vlucht te zijn veranderd, volgens de woordvoerder. De luchthavenautoriteiten hebben de bemanning bij aankomst niet getest, waardoor ze aan boord zijn gestrand. Alle vier de piloten, en een deel van het cabinepersoneel, brachten vervolgens de volgende 21 uur aan boord van de 737 door om de minimale rusttijd voor het uitvoeren van de terugvlucht te bereiken.