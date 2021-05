Steeds meer passagiers op Schiphol

In april 2020, toen Schiphol grote gevolgen ondervond van COVID-19, waren er in totaal 127.000 passagiers op Schiphol. Maar in april van dit jaar waren dit er zes keer zoveel.

Schiphol heeft de Verkeers- en vervoerscijfers voor april 2021 gepubliceerd. Hierin is te zien dat het aantal passagiers en vrachtverkeer op Schiphol toeneemt ten opzichte van april vorig jaar.

Passagiers

Bijna 787.000 passagiers vlogen in april 2021 van, via of naar Schiphol. Dat is zes keer zoveel als vorig jaar april. Maar niet zo veel als in april 2019, toen reisden 6,1 miljoen passagiers via Schiphol. Alhoewel het aantal nog steeds laag is, stijgt wel. Van de bijna 787.000 passagiers in april hadden bijna 460.000 passagiers een overstap op Schiphol. De reizigers met een overstap waren bijna 230.000 unieke passagiers, die in de internationale telmethode twee keer worden geteld: als aankomende passagier en als vertrekkende passagier.

Vracht

Het aantal vrachtvluchten steeg tot 2.070. Een stijging van 13 procent ten opzichte van 2020 en 84 procent ten opzichte van 2019. Door de Coronacrisis is het aantal vrachtvluchten dus hoger dan ervoor. Dit compenseert de tonnage die normaal op passagiersvluchten wordt vervoerd, waarbij het totale vervoerde volume ten opzichte van 2019 met 11 procent stijgt tot meer dan 140.000 ton.