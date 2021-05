Waarom de A380 maar twee thrust reversers heeft

De ‘s werelds grootste passagiersvliegtuig, de A380 heeft vier motoren, maar alleen op de binnste twee motoren zitten de thrust reversers. Hoe is Airbus op de keuze gekomen om alleen twee thrust reversers te ontwerpen op de A380?

Wat is omgekeerde stuwkracht?

De straalmotoren van een vliegtuig kunnen omgekeerde stuwkracht genereren door de thrust reversers. Tegengestelde stuwkracht verandert de richting waarin lucht de motor verlaat. In plaats van lucht uit de achterkant van de motoren te duwen, gaat de lucht naar de voorkant van de motoren geleid zodat er tegengestelde stuwkracht optreedt. Thrust reversers worden bij veel vliegtuigen gebruikt om af te remmen, zodra het toestel bij de landing de grond raakt, of bij het maken van een noodstop tijdens de start. Ze zorgen ervoor dat de remmen minder belast worden en/of dat de remweg korter is. Het is een handig hulpmiddel om vliegtuigen sneller af te remmen, maar niet het enige hulpmiddel. Zo heb je ook nog de remmen en de remkleppen die uitklappen bovenop de vleugels.

Thrust reversers op de A380

Toen de A380 voor het eerst werd ontworpen, was er een discussie over de vraag of het vliegtuig überhaupt over omgekeerde stuwkracht zou beschikken. A380’s zijn ontworpen om volledig tot stilstand te komen met alleen de remmen. Uiteindelijk werd er besloten om twee motoren van omgekeerde stuwkracht te voorzien om het risico op aquaplaning te minimaliseren. Maar er werd ook besloten dat vier omgekeerde stuwkracht op alle vier de motoren van de A380 absoluut overkill was.

Dus, de reden waarom de A380 alleen maar omgekeerde stuwkracht heeft op twee binnenmotoren is omdat dat simpel gezegd genoeg is. Meer tegengestelde stuwkracht is overbodig en draagt alleen maar bij aan het totale gewicht van het vliegtuig en zet de vleugelstructuren zwaarder onder druk. Het toevoegen van omgekeerde stuwkracht aan een enkele A380 motor voegt een halve ton gewicht toe aan het vliegtuig. Aangezien een volgeladen A380 tot 1.265.000 pond weegt en toch al duur is in het gebruik, heeft niemand haast om het vliegtuig met nog meer gewicht te beladen.

Er blijkt nog een reden te zijn waarom er geen omgekeerde stuwkracht is op de buitenmotoren van de A380. De spanwijdte van de A380 is 80 meter. Vaak hangen de buitenmotoren dicht bij of over de rand van de landingsbanen. Hoe meer energie die motoren uitstralen, hoe groter de kans op brokstukken die de vleugels en de romp van het vliegtuig beschadigen.