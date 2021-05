Duitsland, Frankrijk en Spanje investeren miljarden in ‘Euro-JSF’

Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben een overeenkomst gesloten voor een volgende stap in de ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig, als opvolger van de Rafale en Eurofighter Typhoon. De ministers van Defensie van de drie landen maakten dit bekend in een persbericht.

De drie landen trekken volgens Reuters gezamenlijk 3,5 miljard euro uit voor de nieuwe fase in de ontwikkeling van het NGWS/FCAS programma (Next Generation Weapon System within a Future Combat Air System). Behalve een nieuw gevechtsvliegtuig, maken ook een onbemand drone en een ‘combat cloud’ informatiesysteem deel uit van het project.

Eind april was de overeenkomst al bijna rond, maar Frankrijk en Duitsland konden het nog niet eens worden over de intellectueel eigendomsrechten, zo schrijft Reuters. Bovendien moet Duitsland nog toestemming krijgen van de parlementaire begrotingscommissie, vóór de verkiezingen dit najaar. Hoewel de financiering dus nog niet rond is, zal het programma hier waarschijnlijk niet op stuk lopen. Frankrijk omschrijft het project als een een cruciale versterking van Europa als onafhankelijke defensiemacht. Overigens zijn Groot-Brittannië, Italië en Zweden ook bezig met de ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig, de BAe Systems Tempest.

In het persbericht zijn enkele concrete doelen gesteld: een vliegend demonstratiemodel (‘prototype’) moet in 2027 gereed zijn. In 2040 moet het nieuwe vliegtuig dan operationeel inzetbaar zijn. Het toestel zal dan de Rafale en Typhoon gaan vervangen. De Rafale (bij de Franse luchtmacht en marine) en de Eurofighter Typhoon (bij de Duitse en Spaanse luchtmacht) zijn tegen die tijd veertig jaar in operationele dienst en bijna toe aan vervanging.

Dat is meteen ook de voornaamste reden waarom Nederland niet meedoet. Nederland heeft eerder vol ingezet op deelname aan de F-35. Dat toestel komt nu in dienst ter vervanging van de F-16 en moet minstens veertig jaar meekunnen. Het is dan niet zinvol om ook mee te doen met de ontwikkeling van een straaljager die over een jaar of twintig gereed is.