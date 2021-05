Emirates hekelt Boeing: vlootstrategie ondergaat verandering

Emirates overweegt om een aantal bestelde Boeing 777X’s in te ruilen voor Dreamliners. Emirates ergert zich ten eerste aan de vertragingen bij Boeing, en is ten tweede genoodzaakt om zich aan te passen aan de gevolgen van de pandemie.

Herevaluatie

Momenteel is Emirates in gesprek met Boeing om de bestellingen te herzien. Aangezien de gevolgen van de coronacrisis gigantisch zijn, ook voor Emirates, moet de maatschappij de vlootstrategie aanpassen. Gevraagd, door Reuters, of de luchtvaartmaatschappij haar orders zou kunnen omwisselen om minder 777X’s en meer Dreamliners te nemen, vertelde Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO van Emirates, verslaggevers: “Het is altijd een mogelijkheid. We zijn op dit moment onze vloot-eisen aan het evalueren.”

Frustaties

Emirates heeft onlangs zijn frustratie geuit over het Boeing 777X-programma, dat drie jaar achterloopt op schema. Emirates drong er bij de vliegtuigbouwer op aan meer details over het in productie zijnde vliegtuig te delen.

Sjeik Ahmed zei dat de vertragingen “zwaar” zijn geweest voor Boeing, dat zijn ergste crisis te boven komt na fatale crashes van 737 MAX-vliegtuigen. Inmiddels lijkt deze crisis voorbij en dus werkt Boeing hard aan een wederopbouw. Inmiddels is Airbus al de grootste vliegtuigbouwer ter wereld.

In 2019 verminderde Emirates al eens hun order voor de 777X. Oorspronkelijk bestelde Emirates 150 777X’s. Maar besloot in 2019 om dit aantal te verminderen naar 126 stuks. In plaats van de 24 777X’s bestelde Emirates 30 Dreamliners.

Optimisme

Sjeik Ahmed zei dat het een zeer moeilijk jaar was geweest, waarin de luchtvaartmaatschappij ongeveer 30% van de 56,2 miljoen passagiers van het voorgaande jaar heeft vervoerd, zonder verdere details te verstrekken. Hij zei optimistisch te zijn voor het komende zomerseizoen, ook al herziet de luchtvaartmaatschappij maandelijks haar kasreserves als gevolg van de door de pandemie veroorzaakte verslechtering van de vraag.

“Veel mensen die het afgelopen anderhalf jaar niet meer gereisd hebben, willen weer reizen.”