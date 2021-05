KLM deze zomer naar meer bestemmingen dan in 2019

KLM lijkt vertrouwen te hebben in de zomer en heeft dan ook gekozen voor vier nieuwe bestemmingen. In de zomer van 2019 vloog KLM 92 bestemmingen: deze zomer zijn dat er 96.

Wijzigingen

Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, zag het netwerk er iets anders uit. Deze zomer zullen er dus enkele dingen veranderen in het netwerk van de KLM. De wijzigingen, en toevoegingen zijn als volgt:

Växjö (Zweden) wordt tijdelijk opgeschort. De vluchten naar Marseilles en Nantes zullen weer door Air France worden uitgevoerd. Eerder in 2021 werden Southampton, Poznan en Cork toegevoegd aan het netwerk. Daarboven op vliegt KLM in de zomerdienstregeling 2021 naar vier nieuwe Europese bestemmingen, waarvan drie in de piek van het zomerseizoen:

Belgrado – vanaf 13 mei tot 7 keer per week

Verona – vanaf 26 juni tot 7 keer per week

Palma de Mallorca – vanaf 26 juni tot 7 keer per week

Dubrovnik – vanaf 26 juni tot 7 keer per week

Extra capaciteit

Naar populaire bestemmingen, zoals Porto en Ibiza, zullen in de maanden juli en augustus extra vluchten worden ingezet of worden grotere toestellen ingezet. Vergeleken met eerdere jaren zal KLM relatief meer capaciteit inzetten op Zuid-Europese bestemmingen in Portugal, Spanje, Italië, Kroatië en Griekenland. Deze aanpassingen kunnen op den duur veranderen, echter hangt dit volledig af van de kleurcodes van de landen in kwestie.

Pieter Elbers, President-directeur en CEO van KLM, meldt het volgende over de toevoegingen:

“We zijn heel blij dat er meer mogelijkheden zijn om weer op reis te gaan. Daarbij spelen we zo flexibel mogelijk in op de marktomstandigheden. We zijn er op voorbereid om onze passagiers op een volledig verantwoorde manier naar hun bestemming te vervoeren. We bieden onze klanten een flexibel reisbeleid en de hoogste standaard op het gebied van hygiëne.“