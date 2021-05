Norwegian Air heeft herstructureringsplan rond

Norwegian Air, de geplaagde Noorse prijsvechter, heeft volledige goedkeuring voor het herstructureringsplan. Met dit plan moet de maatschappij er weer bovenop komen nadat er rake klappen zijn geïncasseerd.

Kapitaal

Afgelopen maand werd bekend dat Norwegian goedkeuring kreeg om de boel te gaan her-organiseren. De rechtbank van Oslo keurde de plannen goed, maar Norwegian kreeg daarbij wel een flinke uitdaging in de schoot geworpen. Zo moest er flink wat kapitaal worden geregeld: zo een 440 miljoen euro. De Noorse regering is naar verluidt bereid om ongeveer een derde van dit bedrag bij te dragen.

Deel van de herstructurering is het flink laten krimpen van de vloot. Zo gaan veel long-haul kisten weg en zal Norwegian zich voornamelijk focussen op kortere vluchten. De maatschappij is daarom ook van plan in 2022 te groeien naar zo’n 70 narrowbody-vliegtuigen. “Ons netwerk voor korte afstanden is altijd de ruggengraat van Norwegian geweest en zal de basis vormen van een toekomstig veerkrachtig bedrijfsmodel”, aldus Jacob Schram, CEO van Norwegian.

Geen bezwaar

Na de goedkeuring van de rechtbank van vorige maand was er nog een periode waarin er bezwaar kon worden aangetekend. Deze periode is inmiddels verstreken en dus lijkt een vernieuwd Norwegian er (opnieuw) aan te komen. De Noorse prijsvechter bracht zojuist het volgende bericht naar buiten:

“Bij het verstrijken van de bezwaartermijn zijn geen bezwaren ingediend en dus is het reconstructieplan definitief en bindend. De onderneming is derhalve vastbesloten het reconstructieproces op 26 mei 2021 af te ronden.“