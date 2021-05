Philippine Airlines stuurt A350’s en 777’s naar verhuurders

Philippine Airlines gaat haar widebody-vloot reduceren, omdat de pandemie de zaken blijft beïnvloeden. De maatschappij zal haar vloot van Airbus A350’s en Boeing 777’s in de komende maanden reduceren door ze terug te geven aan verhuurders.

Volgens Bloomberg, is Philippine Airlines momenteel een herstructureringsplan aan het voorbereiden. Zo gaat de maatschappij het faillissementsprocedure in. In het plan zal de maatschappij zijn langeafstandsvloot aanzienlijk reduceren, omdat de herstelling van de vraag in dat segment onwaarschijnlijk is. Door de vlootwijzigingen zullen in de komende maanden minimaal twee A350’s en maximaal vier 777’s terugkeren naar verhuurders. De maatschappij is momenteel in gesprek met meerdere verhuurders om afspraken te maken over het aanhouden of teruggeven van hun vloot.

Voor Philippine Airlines is de reducering een onderdeel van een poging om het verlies van de maatschappij te beperken. De luchtvaartmaatschappij rapporteerde een verlies van 607 miljoen dollar tussen januari en september 2020. Deze cijfers zullen waarschijnlijk blijven stijgen nu de Filipijnen een tweede golf van COVID-19 te verduren krijgen, wat de dienstregelingen verder zal beïnvloeden.