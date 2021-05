Prijzen vliegreizen afgelopen week flink gestegen

In de afgelopen week zijn de prijzen van vliegreizen flink gestegen. Er is een toename te zien van ongeveer tien procent. Dit alles heeft te maken met het feit dat steeds meer landen geel kleuren qua reisadvies.

Forse stijgingen

Uit een onderzoek van Zoover kwam de stijging naar voren. De voornaamste stijging is te zien bij de pakketreizen. Zoover vergeleek de prijzen van duizenden pakketreizen van Tui, Corendon en Zoover zelf. Sinds het kabinet de versoepelingen omtrent reizen vorige week aankondigde, stromen de boekingen binnen.

“Dat leidt sinds een week tot een stijging van de prijzen van vliegvakanties en pakketreizen naar het buitenland. Uit de data blijkt dat vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties meerdere keren per dag hun prijzen aanpassen. Dat gebeurt beduidend vaker dan voor corona’’, zegt directeur Judith Eyck van Zoover.

Portugal in trek

De vliegreizen naar Spanje, waar nu alleen de Canarische Eilanden, Ibiza en Mallorca op geel staan, stijgen het minst. Hiervan is de prijs slechts een procent gestegen. Een vliegreis naar Griekenland, dat op Kreta na geheel op geel staat, is zo een vijf procent duurder geworden. De grootste stijger is Portugal. Heel Portugal staat op geel en als gevolg daarvan is de prijs van een vliegreis zo een 10 procent gestegen. Verdere reden voor de forse prijsstijging verklaart Eyck als volgt: “Het aanbod van reizen naar Portugal is schaars, terwijl er een relatief grote vraag is. Portugal is daarnaast ook al langere tijd positief in het nieuws“