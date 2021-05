Start-up PLAY is vrijgevig: 1000 gratis tickets

De nieuwe IJslandse start-up PLAY is vandaag begonnen met de ticketverkoop voor zeven Europese bestemmingen. PLAY geeft daarbij 1.000 gratis tickets weg aan gelukkige reizigers die vandaag nog boeken.

Groen licht

De hoog geanticipeerde nieuwe start-up is eindelijk van de grond. Afgelopen week ontving de maatschappij haar AOC, en dus was het groen licht voor de rode prijsvechter. De luchtvaartmaatschappij is vandaag begonnen met de verkoop van tickets voor haar inaugurele route tussen Keflavik Airport en Londen Stansted. Met de ‘groene lijst’ van het Verenigd Koninkrijk in volle gang, waarbij IJsland nog steeds een van de weinige plaatsen waar Britten op dit moment naar toe kunnen reizen, heeft PLAY een geweldige eerste bestemming uitgezocht in Londen Stansted. In een verklaring vandaag, zei PLAY CEO Birgir Jónsson;

“Het is fantastisch om IJsland open te stellen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en concurrerende tarieven aan te bieden nu het internationale reizen weer is hervat. Hoewel de Britse markt IJsland goed kent, is de bestemming onlangs een beetje veranderd door de (kleine) vulkaanuitbarstingen op het schiereiland Reykjanes. Zeker een must-experience voor Britse reizigers.”

Naast Londen Stansted heeft PLAY ook tickets te koop voor zes andere Europese bestemmingen. Dit zijn Alicante, Tenerife en Barcelona in Spanje, Kopenhagen in Denemarken, Berlijn in Duitsland en Parijs in Frankrijk. De startdata voor elke dienst zijn als volgt:

Alicante: 13 juli

Barcelona: 16 juli

Berlijn: 2 juli

Kopenhagen: 22 juli

Parijs: 15 juli

Tenerife: 29 juni

Gratis Tickets

De lanceringsroute van de luchtvaartmaatschappij naar Londen neemt een vlucht met een onverslaanbaar aanbod van tarieven vanaf £30 (€34,86). Alsof dat nog niet goedkoop genoeg is, zijn er ook nog eens 1.000 gratis tickets voor Londen en andere bestemmingen in het systeem geladen.

Om een gratis reis te bemachtigen, moeten reizigers gewoon de data zoeken die beschikbaar zijn op hun gekozen route. Als het tarief wordt weergegeven als 0 dan betekent dit dat minstens een gratis zitplaats beschikbaar is. Op het moment van schrijven is er nog één vrije stoel op de inaugurele vanuit Londen beschikbaar.

Er zitten echter wel wat haken en ogen aan het aanbod van gratis zitplaatsen. Als er meer dan één persoon boekt, dan moeten er dat aantal vrije stoelen beschikbaar zijn. Als er niet genoeg vrije plaatsen zijn, wordt iedereen in het gezelschap naar de volgende prijsklasse verplaatst. Boekingen moeten ook worden gemaakt voor retourvluchten, omdat gratis tickets niet geldig zijn op enkele vluchten.

Verder geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Alle vluchten worden uitgevoerd met de A321neo van de luchtvaartmaatschappij, TF-AEW, die 192 all-economy stoelen heeft. De volgende twee A321neo’s zullen in juli worden geleverd.