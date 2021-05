Wat gebeurt er met toiletafval in vliegtuigen?

Een toilet in het vliegtuig is iets heel anders dan een standaard toilet thuis. Het doorspoelen van het toilet in het vliegtuig maakt enorm veel kabaal. Wordt het toiletafval, zoals velen denken, overboord gegooid? Of gebeurt er iets anders mee?

In de eerste plaats, als je een vliegtuig ziet overvliegen, hoef je absoluut geen zorgen te maken dat het afval naar beneden valt. Veel mensen denken dat het toiletafval in het vliegtuig overboord wordt gegooid, maar dit is niet het geval. Het afval wordt opgevangen in een tank die op het vliegveld wordt geleegd. Voor het doortrekken wordt het vacuüm in de afvaltank gebruikt. Daarom hoor je een zuigend geluid als je op het knopje drukt.

Vacuümtoilet

Het vacuümtoilet in het vliegtuig heeft een paar voordelen. Ten eerste gebruikt het veel minder water dan de wc thuis. Het afval wordt bruut weggezogen door het vacuüm, er is alleen een beetje (blauw) doorspoelmiddel nodig dat bacteriën doodt en geur bestrijdt. Dat scheelt een hoop gewicht aan water dat mee de lucht in moet. In plaats daarvan kunnen er meer mensen of koffers mee. En anders bespaart het wel op brandstof.

© wellesenterprises

Waarom denken mensen dat het overboord wordt gegooid?

Het is waar dat cruiseschepen en soortgelijke internationale schepen soms het toiletafval dumpen in de zee tijdens lange reizen. Zo zijn mensen gaan denken dat het ook zo zit in vliegtuigen, maar dit geldt alleen voor cruiseschepen, niet voor vliegtuigen.

De plek waar de toilettank wordt geleegd, zit achter op het toestel. Als de klep niet goed gesloten wordt, kan daar op de volgende vlucht een blauwe ijsklomp ontstaan. Een paar keer per jaar valt ergens ter wereld zo’n klomp naar beneden. Soms ontstaat daarbij aanzienlijke schade. En die voorvallen zullen ervoor gezorgd hebben dat mensen denken dat toiletafval gewoon overboord gaat.