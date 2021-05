900% meer passagiers voor Ontario Airport in Californië

Ontario Airport verwelkomde 900% meer passagiers in april dan een jaar geleden. Het vliegveld is na LAX een van de drukste luchthavens in de buurt van Los Angeles.

De passagiersaantallen op Ontario International Airport (ONT) schoten omhoog afgelopen april. Het vliegveld ligt ongeveer 60 km ten oosten van het centrum van Los Angeles. De luchthaven handelde in april 2020 slechts 28916 passagiers af, maar zag afgelopen april de cijfers herstellen. 295.186 reizigers bezochten afgelopen april Ontario International. Een toename van 920,84%. Deze cijfers laten zien dat het luchtverkeer weer langzaam hersteld in de Verenigde Staten.

Passagiersaantallen keren terug

Door onder andere het snelle vaccinatie tempo in de VS komt de luchtvaart weer langzaam op gang. Steeds meer Amerikanen zijn gaan vliegen. Passagiersaantallen in maart en april kwamen boven de één miljoen per dag uit in de VS. Dit is een veelbelovend teken voor luchtvaartmaatschappijen. Al bijna een maand lang telt de VS dagelijks constant meer dan een miljoen passagiers per dag dit melden cijfers van de TSA. De laatste dag dat er minder dan een miljoen passagiers op een vliegtuig stapten was op 10 maart, toen waren het 974.221 passagiers.