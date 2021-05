D-reizen maakt met PrijsVrij gedeeltelijke doorstart

Reisbureau PrijsVrij Vakanties maakt samen met het failliete D-reizen een gedeeltelijke doorstart. Het gaat om 100 tot 150 winkels.

D-reizen telde meer dan 1100 werknemers en 230 reisbureaus. Een grote klant van D-reizen was TUI, vele reizen van TUI werden door D-reizen verkocht. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële moeilijkheden en werd vorige maand failliet verklaard. Marc van Deursen (CEO PrijsVrij Vakanties) blikt terug op de relatie tussen D-reizen en PrijsVrij:

“Toen ik 20 jaar geleden als ICT ondernemer begon was D-reizen mijn eerste klant. Dat eerste vertrouwen dat ze mij als het grootste reisbedrijf van Nederland toen gaven heeft vervolgens de deur geopend bij onder andere KLM en veel andere reisbedrijven. Ik heb heel veel aan D-reizen en de familie Van den Broek te danken. D-reizen is een waanzinnig mooi bedrijf met een rijke historie en een grote groep zeer enthousiaste en loyale medewerkers. Dat was in 2001 zo en datzelfde voel ik nu nog steeds.”

Het is tot nu toe nog onduidelijk welke winkels precies open gaan. D-reizen zal in ieder geval wel op de gevel van de winkels blijven staan. PrijsVrij is bedroefd over hoe D-reizen door de corona crisis is geraakt, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat het aan een gezonde toekomst zal werken met de doorstart:

“Het is enorm triest dat de corona crisis D-reizen geveld heeft en zoveel gezinnen in onzekerheid heeft gebracht. Het bedrijf ging winstgevend de corona crisis in, maar is helaas niet heelhuids tot de eindstreep gekomen. Het is nu aan ons om met het nieuwe D-reizen aan een gezonde toekomst te bouwen.”