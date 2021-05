Eerste langeafstandsvlucht op duurzame brandstof voor Air France

Air France voerde 18 mei de eerste langeafstandsvlucht uit op duurzame brandstof. Vlucht AF342 werd uitgevoerd met een A350.

Samen met de Franse oliemaatschappij Total, Airbus en Aeroport de Paris voerde Air France de eerste long-hual vlucht uit met Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dit is een brandstofmix van de normale JET-A1 (kerosine) en biobrandstof. Deze biobrandstof is gemaakt van restanten uit de circulaire-economie. Hierbij kunt u denken aan onder andere dierlijk vet en gebruikte bakolie. Tijdens de vlucht werd een mix gebruikt van 16% SAF. Air France maakt hiermee grote stappen om de klimaatdoelen te halen. Bovendien moeten vanaf 2022 alle vluchten die uit Frankrijk vertrekken minstens 1% duurzame SAF brandstof aan boord hebben. In 2025 moet dit 2% zijn en in 2030 zelfs 5%. Het is goed om te zien dat desondanks de coronacrisis dit soort projecten niet stilgelegd worden.

© Flightradar24

Bijmengverplichting

Vorig jaar kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan dat in 2023 alle vluchten vanuit Nederland deels op duurzame brandstof moeten vliegen. De ‘bijmengverplichting’ houdt in dat reguliere brandstof wordt gemengd met biobrandstof. Door de menging zou de uitstoot van vliegtuigen een stuk lager uitvallen, zo blijkt uit onderzoek dat het Ministerie heeft laten uitvoeren. “Met duurzame vliegtuigbrandstof kunnen we grote stappen voor een schonere luchtvaart zetten. We hebben het nodig om op korte termijn de uitstoot terug te dringen. Met een verplichte bijmenging kunnen we de productie van groene brandstoffen, zoals biokerosine en synthetische kerosine aanjagen.” Aldus Minister Van Nieuwenhuizen.