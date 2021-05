EU schaft inreisverbod af voor gevaccineerde reizigers

De EU heeft vandaag besloten om haar grenzen weer te openen voor gevaccineerde reizigers en reizigers uit ‘veilige landen’.

De versoepelingen moeten voor de zomer van kracht zijn. Net op tijd voordat het vakantie seizoen begint. De lijst met veilige landen en de criteria die bepalen of een land veilig of onveilig is wordt aanstaande vrijdag bekend gemaakt.

De EU zal reizigers toe laten die gevaccineerd zijn met een goedgekeurd vaccine door de eigen toezichthouders of de World Health Organisation (WHO). Hieronder vallen bijvoorbeeld: Pfizer-BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca en Sinopharm. Ook is er een noodrem inbegrepen in het plan. Mocht het aantal coronagevallen weer sterk toenemen dan kan de Unie meteen beperkingen herinvoeren.

Coronacertificaat

Er was al eerder spraken vanuit Frankrijk en Spanje om een coronacertificaat in te voeren. De Franse president Macron gaf vorige maand aan dat het land al dicht bij was met het opheffen voor beperkingen voor gevaccineerde reizigers. Fernando Valdés, de Spaanse staatssecretaris van toerisme, zei tijdens de World Travel & Tourism Council summit in Mexico vorige maand, dat een programma waarbij toeristen kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt, negatief getest of onlangs hersteld zijn van het virus. Fundamenteel zijn om reizigers zekerheid te bieden. De initiatieven van beide landen lijken nu werkelijkheid te worden, maar dan op Europese schaal.