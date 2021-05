Europese rechter geeft Ryanair gelijk: staatssteun KLM had niet gemogen

De Europese rechter geeft Ryanair gelijk in een zaak die het aanspande tegen de staatssteun die KLM ontving. Deze had nooit goedgekeurd mogen worden.

De overheidssteun die KLM afgelopen zomer ontving van de Nederlandse overheid had nooit goed gekeurd mogen worden zegt het Europees Gerechtshof. Met een steunpakket van 3,4 miljard euro sprong het kabinet afgelopen jaar de noodlijdende maatschappij te hulp. Destijds gaf de commissie toestemming voor de steun aan KLM, maar dat had nooit mogen gebeuren omdat de staatssteun die zusterbedrijf Air France ontving niet was meegenomen in het besluit. Het betekent niet dat KLM de steun moet terug betalen. In het besluit staat:

“Vanwege de bijzonder schadelijke gevolgen van de pandemie voor de Nederlandse economie, schorst het Gerecht de gevolgen van de nietigverklaring in afwachting van de vaststelling van een nieuw besluit door de Commissie”

KLM heeft aan Up in the Sky aangegeven dat het besluit van het Gerecht op het moment geen gevolgen heeft voor de maatschappij:

“KLM heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Europese Gerecht en zal deze bestuderen. Het besluit van het Gerecht heeft op dit moment geen gevolgen voor KLM en de steun die KLM heeft ontvangen. Het Gerecht heeft namelijk besloten dat de gevolgen van de nietigverklaring worden opgeschort.”

De rechter verklaarde ook de steun van de Portugese overheid aan maatschappij TAP nietig in een andere uitspraak vandaag. De commissie zal over beide zaken met een nieuw oordeel komen. Bij TAP zou de motivering over de steun onvolledig zijn geweest.

©Oliver Holzbauer/Wikipedia

Ryanair kreeg eerder ongelijk

Het bedrijf gaf vorig jaar aan de staatssteun aan verschillende – voornamelijk nationale – luchtvaartmaatschappijen onrechtmatig te vinden. Hierop spande de maatschappij een rechtszaak aan tegen de toestemming voor de steun van de Europese Commissie. Het Gerecht oordeelde toen dat de overheidssteun aan Air France en SAS rechtmatig is verleend. Nu krijgt de lowcost-maatschappij toch gelijk in het geval over de goedkeuring van staatssteun aan KLM en TAP.

Oneerlijke concurrentie

Volgens Ryanair zorgt de goedkeuring van de Europese Commissie voor de financiële steun aan bijna twintig maatschappijen voor discriminatie en oneerlijke concurrentie. Het Gerecht gaat daar, in zijn eerste uitspraak over coronasteun aan de luchtvaart, niet in mee. Zowel de fiscale steun van Frankrijk aan Air France als de Zweedse garantieregeling voor bankleningen aan SAS zijn volgens de rechter rechtmatig.

©Remco de Wit