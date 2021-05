Waarom Aer Lingus haar personeel verbiedt zich te vaccineren in de VS

Aer Lingus heeft onlangs aangekondigd dat het personeel zich niet mag laten vaccineren tijdens een tussenstop in Amerika. Amerika deelt namelijk wegens een overschot aan vaccins, ook prikken uit aan buitenlanders. Maar de crew van Aer Lingus moet de prik in Amerika overslaan, maar waarom?

Ludieke acties

In Amerika hebben ze een opmerkelijk probleem. Terwijl de rest van de wereld een schrijnend tekort aan vaccins lijkt te hebben, heeft Amerika andere vaccinatieproblemen. In Amerika hebben ze namelijk meer dan genoeg vaccins. De uitgave van vaccins gaat sneller dan gedacht. Daarnaast twijfelen veel mensen in Amerika of ze wel hun prik moeten gaan halen. Om mensen over te halen in Amerika worden de gekste acties bedacht. Zo krijg je gratis bier (of koffie) op locaties in Nashville en Krispy Kreme donuts in het hele land. Een van de meest bizarre initiatieven is dat de staat Ohio gevaccineerde een kans biedt om 1 miljoen dollar te winnen.

Om het toerisme te stimuleren biedt New York City (een bestemming van Aer Lingus) vaccins aan voor overzeese bezoekers. Hierbij worden populaire toeristische plekken zoals Times Square als vaccinatieplaatsen gebruikt.

Bijwerkingen

Maar op deze vaccinaties hoeft de crew van Aer Lingus zich niet te verheugen. Aer Lingus herinnert haar werknemers eraan dat zij zich niet mogen laten vaccineren tijdens hun werkonderbrekingen in de Verenigde Staten. Uit het nieuws was gebleken dat sommige bemanningsleden dit toch hadden gedaan, waarop de luchtvaartmaatschappij deze waarschuwing heeft doen uitgaan.

De directie van de luchtvaartmaatschappij heeft het personeel te kennen gegeven dat zij 48 uur na de vaccinatie niet mogen reizen, omdat het risico bestaat dat zij bijwerkingen krijgen. De bijwerkingen, zoals koorts en vermoeidheid, zouden het personeel ongeschikt maken om dienst te doen.

De Ierse maatschappij kwam met het volgende statement naar buiten:

“Dit is om eventuele bijwerkingen de tijd te geven om te verdwijnen en om ervoor te zorgen dat de bemanning volledig fit voor dienst is. Als gevolg hiervan kan de bemanning van Aer Lingus geen vaccinatie voor Covid-19 krijgen als zij in de VS op dienstreis zijn. De bemanning wordt gevraagd zich te houden aan alle medische adviezen die door de [Health Service Executive] en hun medische zorgverlener worden gegeven met betrekking tot vaccinaties.”

EASA-wetgeving

EASA kwam eind maart al met een aanbeveling naar buiten betreffende vaccinaties. EASA raadt aan om twee tot drie dagen te wachten na een vaccinatie voor een bemanningslid weer aan het werk gaat. De wetgever voegt hieraan toe dat bijwerking versterkt kunnen worden door de lagere luchtdruk op kruishoogte. EASA voegt eraan toe dat vliegtuigbemanningsleden een luchtvaartgeneeskundige keuringsarts (AME) moeten raadplegen als de bijwerkingen langer dan twee dagen na een vaccinatie aanhouden. De bevoegde keuringsartsen moeten vliegtuigbemanningen dan ook aanmoedigen om hen te raadplegen over vaccinaties en de bijwerkingen daarvan.