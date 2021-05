Bijzonder: Twente Airport neemt elektrische tug in gebruik

Twente Airport heeft een elektrische tug (of tow-truck) in gebruik genomen. Het voertuig kan de meeste vliegtuigen emissievrij verplaatsen.

Twente Airport wil met het elektrische voertuig als luchthaven duurzamer worden. Vorig jaar kocht het vliegveld een gebruikte elektrische tug die de meeste vliegtuigtypen zonder uitstoot kan verplaatsen. Het is de bedoeling dat het voertuig onnodige emissies zal voorkomen, bijvoorbeeld door grotere vliegtuigen op het vliegveld voor de start of na de landing van en naar de baan te vervoeren. Op deze manier wordt de belasting voor nabij gelegen natuurgebieden ook omlaag gebracht. “De tow-truck is emissievrij en draagt bij in het minimaliseren van de uitstoot van CO2 en stikstofemissies, en daarmee in het verder verduurzamen van onze luchthaven in Twente,” licht Jan Schuring, waarnemend directeur van het vliegveld, toe.

De tug is na een bootreis, een volledige revisie en een testperiode goedgekeurd voor gebruik. Het voertuig is in de kleuren van de luchthaven gespoten, en op donderdagochtend 20 mei afgeleverd in Enschede. Het vliegveld heeft de tug gelijk officieel in gebruik genomen, en verwacht het voertuig nog jaren te gebruiken. De verouderde diesel-tug blijft nog wel op het vliegveld, maar zal alleen nog worden gebruikt voor het slepen van de zwaarste toestellen, zoals de 747’s van Lufthansa.

V.l.n.r.: Jan Schuring (Twente Airport), Bart Kroonenberg (Aviaco GSE), Frans de Vries (Twente Airport)

© Frans de Vries via Twente Airport

