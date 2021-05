Boeing gaat verder met 737 MAX-leveringen

Boeing heeft de levering van 737 MAX-toestellen hervat, zo meldt persbureau Reuters. De toestellen stonden enige tijd aan de grond in verband met elektriciteitsproblemen.

Begin april kwam het nieuws naar buiten dat de geplaagde 737 MAX weer kampte met problemen. Ditmaal betroffen de problemen het elektrische systemen. In plaats van rivets (klinknagels) zijn er fasteners gebruikt om een backup elektrische stroomvoorziening op zijn plaats te houden. Deze fasteners zorgen niet voor een volledig elektrisch aardingspad richting de stroomvoorziening. Als gevolg van de problemen werden er ongeveer honderd actieve 737 MAX-toestellen aan de grond gezet. Later zette Boeing op 16 april ook de levering van nieuwe toestellen stop, waardoor de problemen gevolgen hadden voor honderden toestellen.

Boeing has resumed #737MAX deliveries after correcting a potential electrical issue on the aircraft. Southwest Airlines currently taking delivery of 737-8 MAX N8814K. https://t.co/Il91YVIk6Q pic.twitter.com/DhL44Pl7x0 — Flightradar24 (@flightradar24) May 19, 2021

Onlangs werd de oplossing die Boeing voor het probleem heeft aangedragen goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Niet lang daarna stuurde Boeing de benodigde instructies naar alle getroffen luchtvaartmaatschappijen. Inmiddels is Boeing dus ook weer begonnen met de levering van nieuwe 737 MAX-vliegtuigen. Zeker in de Verenigde Staten, waar het merendeel van de getroffen vliegtuigen staat, zullen maatschappijen haast maken met het onderhoud. Doorgaans betekent eind mei namelijk de start van het zomerseizoen. In de VS herstelt de binnenlandse luchtvaart zich zeer snel, en zullen de maatschappijen hun capaciteit op orde willen hebben.

Hoe serieus is het probleem?

Het probleem lijkt op het eerste oog niet zo gevaarlijk, hooguit een arbeidsintensief klusje om op te lossen. Toch is het problematischer dan je zou denken, zo beschreven we al in een eerder artikel. Een productiefout zoals deze is een recept voor allerlei serieuze elektrische problemen tijdens een vlucht. Vooral het feit dat dit probleem zo onopvallend heeft kunnen ontstaan is dus reden voor zorgen. Het zou tenslotte niet voor het eerst zijn dat een relatief onopvallende fout grote gevolgen heeft voor een vlucht met een 737 MAX. De kwestie raakt daarom ook, opnieuw, aan de bedrijfscultuur die heerst bij Boeing. Lees meer daarover in het dit artikel:

Bijna honderd 737 MAX-vliegtuigen van in totaal zestien maatschappijen zijn een week geleden aan de grond gezet vanwege mogelijke elektriciteitsproblemen. Hoe serieus is het probleem, of beter gezegd: wat is er nu weer aan de hand? https://t.co/uUL99kWcY5 — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) April 17, 2021