Tweede Kamer wil wél gratis reistest voor Nederlanders

Nederlanders die op reis willen moeten zich wél gratis op corona kunnen laten testen, zo vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Onlangs werd bekend dat Nederland dit Europese plan tegenwerkte omdat commerciële teststraten daar de dupe van zouden worden.

Het voorstel om PCR-tests en de bijbehorende reiscertificaten – in elk geval deze zomer – gratis te maken, zodat ook ongevaccineerde reizigers kosteloos op reis kunnen, kwam in eerste instantie vanuit de Europese Commissie. Het plan is een onderdeel van het Europese digitale groene certificaat, ook wel ‘coronapaspoort’ genoemd. Reizen moet deze zomer met een dergelijk paspoort weer een stuk gemakkelijker zijn. Reizigers die niet gevaccineerd zijn, waaronder mensen die nog niet aan de beurt zijn gekomen, hebben dan een (gratis) negatieve test nodig. Zo kan iedereen laagdrempelig op reis.

Nederland werkt tegen

Deze gratis reistest lijkt echter door Nederland tegengewerkt te worden, zo meldde BNR vorige week. Waarom? Commerciële teststraten zouden de dupe worden van dergelijke gratis testen. In de reiswereld en daarbuiten ontstond veel ophef over deze redenering. Zo zou Nederland het belang van enkele commerciële teststraten boven dat van onder meer de reeds zwaargetroffen reissector stellen. “Nederland is niet enthousiast en wil het wel mogelijk houden om de kosten van PCR-tests in rekening te brengen. Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen,” zegt Groenlinks-Europarlementariër Tineke Strik tegen BNR.

Motie

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van D66 aangenomen dat de reistest toch gratis maakt voor alle Nederlanders. De motie werd mede-ondertekend door CDA, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, VOLT en DENK. “We zijn in Nederland in de zomer nog niet klaar met vaccineren, dus dat mag ook met een negatief testbewijs, maar dat moet ook voor iedereen beschikbaar zijn”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “We moeten voorkomen dat alleen de mensen met geld nog op reis kunnen gaan, vandaar ons pleidooi voor gratis testen”, zo stelt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

