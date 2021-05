Aviodrome herstelt DC-4, 75 jaar na eerste KLM-vlucht naar New York

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de eerste lijnvlucht van Amsterdam naar New York vertrok. KLM was de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die destijds naar de VS vloog. 75 jaar na dato is het Aviodrome druk bezig om hetzelfde soort toestel, een Douglas DC-4, te herstellen in de stijl van 1946.

Het exterieur van het vliegtuig is het afgelopen jaar al gerestaureerd: alle stuurvlakken zijn opnieuw bekleed met doek. De hele romp is kaal gemaakt en gespoten in de kleuren van de originele Douglas DC-4 uit 1946 met registratie PH-TAR. Binnenkort zullen de vrijwilligers aan de slag gaan met het interieur. Daar zal ook een audiovisuele presentatie met originele beelden van de vlucht in 1946 te zien zijn.

De route had destijds twee tussenstops: een in Prestwick, Glasgow en een in Gander, Newfoundland. De reis duurde in totaal 25,5 uur, waarvan 21 uren gevlogen werd. In eerste instantie werd er twee keer per week gevlogen, maar dat werd al snel meer. Vanaf 1950 stegen er dagelijks vluchten op van Schiphol naar New York.

Ondanks dat het toestel in het Aviodrome niet het vliegtuig is dat op 21 mei 1946 opsteeg op Schiphol, zullen bezoekers hier een goed beeld kunnen krijgen van de eerste grote lijnvlucht naar de Verenigde Staten, zo vertelt Raymond Oostergo, collectiebeheerder bij het Aviodrome. “We restaureren het helemaal in de stijl van die allereerste jaren. Het is nu niet meer voor te stellen, met alle dagelijkse vluchten richting New York, maar toen was dit echt heel bijzonder. Met uitzondering van de vluchten naar Nederlands-Indië was dit een van de eerste intercontinentale lijndiensten.”

De originele Douglas DC-4 van de eerste vlucht in 1946 bestaat niet meer – het heeft maar kort bij KLM gevlogen en is in 1975 gesloopt. Het vliegtuig in Aviodrome is een Douglas C-54A, de militaire versie van een Douglas DC-4. Het vliegtuig kwam in 1942 in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. Na de oorlog heeft het vliegtuig gevlogen in de Verenigde Staten, Azië en Afrika. In 2003 is het vliegtuig door Aviodrome verhuist van Schiphol naar Lelystad (over de weg) en sindsdien is het te zien bij het luchtvaartmuseum.

