Historische Fokker D.21, gebouwd in Hoogeveen, vliegt deze zomer

Op 6 mei 2014 werd er op vliegveld Hoogeveen met de bouw van een replica van de historische warbird Fokker D.21 begonnen. Inmiddels nadert het moment dat het vliegtuig, voor de eerste keer na ruim tachtig jaar, het Nederlandse luchtruim gaat kiezen.

Waar de één in alle rust van zijn welverdiende pensioen gaat genieten daar is de 75-jarige Jack van Egmond vol energie bijna dagelijks in de weer om zijn grote droom te realiseren. Hij begon in 1959 met het verzamelen van foto’s en originele tekeningen. Van de 416 tekeningen die er ooit voor de bouw van dit jachtvliegtuig zijn gemaakt heb heeft hij er 397 weten te bemachtigen. In 2012 bleken die tekeningen samen met een goed plan voldoende om van de Nederlandse overheid toestemming te krijgen om het vliegtuig te mogen bouwen. Voorwaarde was en is nog steeds dat de hele bouw volgens officiële certificeringen en met alle juiste specificaties wordt uitgevoerd . Nu is het mei 2021 en Van Egmond’s jongensdroom wordt bijna werkelijkheid!

Authentieke onderdelen op de Fokker D.21

Het jachtvliegtuig Fokker D.21 is natuurlijk officieel een replica maar ziet er zo strak in de verf en inmiddels voorzien van verschillende authentieke onderdelen, een imposante Wright-motor, wielen aan machtige wielvorken en een volledig ingerichte cockpit, gewoon bedrieglijk echt uit. Maar hoe kan het anders want deze splinternieuwe warbird is precies volgens de officiële fabriekstekeningen geconstrueerd. In tegenstelling tot de huidige bouw van vliegtuigen waarbij alles tot op de millimeter moet kloppen, is men tijdens de bouw van de Fokker erachter gekomen dat de tekeningen niet helemaal juist waren. Op zo’n moment blijkt Jack’s jarenlange ervaring in de restauratie en onderhoud van historische vliegtuigen goed van pas te komen.

De originele Fokker D.21 met nummer ‘229’ is op 11 mei 1940 boven Nieuwkoop neergeschoten. Piloot sergeant Jacobus Roos wist zich ternauwernood met zijn parachute in veiligheid te brengen. Het wrak van de Fokker is in 1993 geborgen en is nu terug te vinden in het “CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45” in Rijsenhout bij Aalsmeer. Voor de bouw van de nieuwe D.21 is dankbaar van de restanten van het origineel gebruik gemaakt. De bevestiging van de vleugel aan de romp b.v. was niet goed op de bestaande tekeningen terug te vinden. Dankzij het wrak is het gelukt om dit zo natuurgetrouw mogelijk na te maken. Over belangstelling heeft het hele project sowieso niet te klagen. Vanuit de hele wereld volgen liefhebbers wekelijks de vorderingen en ‘bemoeien’ zich zelfs op afstand met de moertjes, boutjes, kleppen en het waarom ervan! Vooral in Finland, één van de landen waar de Fokker D.21 ook echt gevlogen heeft, wordt er enthousiast ‘meegekeken’.

Foto: © ATN, O.C. de With

Foto: © ATN, O.C. de With

Foto: © ATN, O.C. de With

Niet alleen Corona zorgde tijdens het hele bouwproces voor de nodige vertraging. Maar de groep vrijwilligers van Egmond Vintage Wings liet zich niet uit het veld slaan door een paar ingecalculeerde tegenvallers. In eerste instantie haperde de Wright Cyclone R-1820F motor, verschillende ‘elektrische kinderziektes’ moesten overwonnen worden en er was een probleempje met het vinden van de juiste balans in het vliegtuig. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het finetunen van het plaatwerk, het afbouwen van de wielkappen en de juiste afstelling van de flightcontrols en remmen. Verder worden er originele aanwijsplaatjes in de cockpit aangebracht en het benzinesysteem onder druk getest. Ook het kompas moet nog worden gekalibreerd met draaiende motor. Niet onbelangrijk, ook de benodigde papierberg is bijna op orde.

Inspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT) geeft aan dat het dossier bijna compleet is. Het wachten is nog op de testrapporten na afloop van de motortesten en eerste taxi-runs. Deze documenten zijn overigens niet bepalend voor het afgeven van een z.g. ‘permit to fly’. Deze vliegvergunning is nodig om uiteindelijk voor de Fokker een bewijs van luchtwaardigheid te krijgen. De eerste taxi-runs, op hoge snelheid, worden op korte termijn op de grasbaan van Vliegveld Hoogeveen uitgevoerd. De eerste vlucht wordt nog deze zomer, juli of uiterlijk augustus, verwacht. Het is overigens niet de bedoeling om hier evenementen met publiek van te maken. Alle testen vinden ‘in stilte’, dus zonder pottenkijkers, plaats. Egmond Vintage Wings laat weten dat er, op het moment dat de corona-regels het weer mogelijk maken, er zeker een presentatie met publiek zal plaatsvinden.

