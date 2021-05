Qantas haalt geparkeerde A380 van stal

Een Airbus A380 van Qantas, die al bijna een jaar in het Californische Victorville geparkeerd staat, is donderdag van stal gehaald en naar Los Angeles gevlogen.

Het Australische Qantas heeft het merendeel van haar twaalf Airbus A380’s in Victorville gestald. De toestellen staan door de coronacrisis allemaal aan de grond. Donderdag vloog een van de Superjumbo’s, met registratie VH-OQC, echter opeens naar Los Angeles. Het toestel stond al bijna een jaar in de Californische woestijn.

Het is niet duidelijk wat precies de bedoeling van de vlucht is. Qantas heeft op het vliegveld van Los Angeles echter een grote onderhoudsbasis voor A380’s, wat een aannemelijke reden voor de vlucht is. Ook is het mogelijk dat het toestel voor andere werkzaamheden naar Duitsland vertrekt. Deze vlucht zou dan een test- en herpositioneringsvlucht zijn voor een langere vlucht.

© FlightRadar24

Qantas: A380’s keren terug

We weten in ieder geval wel dat de CEO van Qantas, Alan Joyce, de Superjumbo’s graag ziet terugkeren. “We denken dat we alle A380’s zullen heractiveren. We hebben er veel geld aan uitgegeven,” zei Joyce vorige maand. “Zodra de vraag er is zullen het goede vliegtuigen zijn en keren ze terug in de lucht. Met de lage vraag kunnen we op dit moment omgaan door ze gewoon te parkeren en de 787’s te gebruiken.”

Het duurt dus nog wel even voordat we de A380’s daadwerkelijk terugzien in het Australische luchtruim. “We weten dat de vraag zal terugkeren, dat is slechts een kwestie van tijd. We zien dat alleen nog niet volledig gebeuren voor 2024.” Qantas houdt wel rekening met een eventuele eerdere terugkeer. De vliegtuigen zijn op plekken geparkeerd die vlakbij onderhoudsbases zitten, zoals Los Angeles. Op die manier kunnen de toestellen zo nodig snel geheractiveerd worden. “Als de vraag eerder terugkeert, kunnen we de A380’s binnen drie tot zes maanden heractiveren. Zoveel flexibiliteit hebben we.”