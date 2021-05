Airbus bouwt eerste A321XLR

De Europese vliegtuigbouwer is begonnen met de bouw van de eerste A321XLR. Het achterste deel van het toestel werd verbonden met het centrale romp gedeelte. Volgens Airbus is dit een grote mijlpaal. Het vliegtuig wordt in Hamburg in elkaar gezet.

A321XLR

De A321XLR is de grootste en zwaarste variant van de A320 familie. Dit type heeft een extra Rear Centre Tank. In deze tank kan ruim dertien duizend liter brandstof. Door deze extra hoeveelheid brandstof kan de XLR 1300 kilometer verder vliegen dan de LR versie. Daarmee kan dit type lange routes vliegen die momenteel vaak door wide-body vliegtuigen worden gevlogen. De totaal afstand dat het type kan vliegen is 8700 kilometer. Verder kunnen klanten nog een extra Centre Tank bestellen. Deze zal dan in de voorkant van het toestel gemonteerd worden. Het eerste toestel moet in 2023 commercieel ingezet worden.

A321XLR infograpich © Airbus