Breeze Airways volgende week de lucht in

De Amerikaanse start-up Breeze Airways zal volgende week officieel beginnen. Voorlopig zal de maatschappij gebruik maken van gehuurde Embraer 195’s. Deze toestellen worden gehuurd van het Braziliaanse Azul Airlines. Breeze plaatste eerder dit jaar een bestelling bij Airbus voor zestig A220’s. Het eerste toestel wordt verwacht in oktober van dit jaar. Om geen vertraging op te lopen, worden de Embraer’s tijdelijk ingezet.

De eerste routes worden gevlogen langs de oostkust van Amerika. In de aankomende weken zal het netwerk verder groeien en zullen ook steden in het zuiden en midden van het land aangevlogen worden.

Tickets

Klanten kunnen kiezen uit twee verschillende klasse aan boord. De goedkoopste optie is een ‘Nice’ ticket. Dit is het basispakket dat het maatschappij aanbiedt. Deze tickets zijn te krijgen vanaf 39 dollar. In deze prijs is ook gratis annuleren opgenomen. Als klanten meer opties willen kan er een ander ticket gekozen worden.

De tweede optie is een ‘Nicer’ ticket. Voor een hogere prijs krijgen klanten extra beenruimte, een drankje, een snack, priotity boarding en een ingecheckte koffer. Dit kan worden vergeleken met een economy plus klasse bij andere maatschappijen. De eerste vlucht zal 27 mei de lucht in gaan.