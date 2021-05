In coronatijd naar de Verenigde Staten, kan dat met een ESTA?

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben de Verenigde Staten maatregelen getroffen. Bent u van plan om naar Amerika te reizen? E-visums.nl heeft uitgezocht welke gevolgen de maatregelen voor u als internationale reiziger met een ESTA hebben.

Kan ik naar Amerika reizen?

Er geldt op dit moment een inreisverbod voor de Verenigde Staten van Amerika voor reizigers die de afgelopen 14 dagen in een risicogebied zijn geweest. Onder andere alle Schengenlanden, dus ook Nederland en België, worden onder risicogebieden geschaard.

Ook als u reeds over een goedgekeurde ESTA beschikt is het inreisverbod van toepassing. Er wordt wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Voor de volgende personen geldt het inreisverbod niet: mensen met de Amerikaanse nationaliteit, inwoners van de Verenigde Staten van Amerika (Green Card-houders), hun huwelijkspartners en hun (pleeg)kinderen, diplomaten en stafleden van bepaalde internationale organisaties.

Niet in een risicogebied geweest, mag ik dan wel reizen?

Het inreisverbod geldt voor reizigers die in de 14 dagen voor hun aankomst in de Verenigde Staten in een risicogebied zijn geweest. Ook een doorreis door een risicogebied telt hierin mee. Wanneer u in de 14 dagen voorafgaand aan uw reis naar Amerika niet in een risicogebied ent geweest, of door een risicogebied heeft gereisd, is het inreisverbod niet op u van toepassing.

Ik behoor tot de uitzonderingen, wat moet ik doen?

Wanneer u onder de uitzonderingen op het inreisverbod valt en naar de Verenigde Staten wilt reizen, is het raadzaam om ruim voor vertrek contact op te nemen met de Amerikaanse Ambassade in Nederland of België. In de meeste gevallen zal u gevraagd worden bewijs te overleggen (in het Engels) om aan te tonen dat u onder de uitzonderingen valt. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij om na te gaan welke regels zij stellen.

Naast een geldige ESTA of visum dient u een negatieve PCR COVID-19-testuitslag of een negatief antigeen testresultaat te kunnen overleggen. Bij aankomst in de V.S. moet u na 3 tot 5 dagen opnieuw een PCR-test laten doen en minimaal 7 dagen in quarantaine gaan.

Kan ik een ESTA voor de Verenigde Staten aanvragen?

Het is nog steeds mogelijk een ESTA voor Amerika aan te vragen. De ESTA-aanvragen worden zoals gebruikelijk in behandeling genomen en uitgegeven. Een ESTA is vanaf het moment dat deze wordt afgegeven 2 jaar geldig, of tot uw paspoort verloopt als dit eerder is. Bent u van plan om binnen 2 naar de V.S. te reizen, dan kunt u dus nu vast een ESTA reistoestemming aanvragen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met E-Visums.nl. Kijk voor meer informatie op de website.