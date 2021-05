KLM E195-E2 keert terug naar Schiphol op eerste vlucht

Een gloednieuwe Embraer E195-E2 van KLM Cityhopper is teruggekeerd naar Schiphol op zijn eerste commerciële vlucht.

Afgelopen week nam KLM Cityhopper haar nieuwste Embraer E195-E2, met registratie ‘PH-NXD’, in ontvangst. Het toestel vertrok vanuit de Embraer-fabriek in Brazilië op 16 mei richting Amsterdam. Op 17 mei kwam het nieuwe vliegtuig, na tussenstops op Recife (Brazilië) en Tenerife, aan op Schiphol. Vandaag, zaterdag 22 mei, zou de PH-NXD zijn eerste commerciële vlucht uitvoeren. Het toestel stond dit weekend ingepland voor vluchten naar Rome en Bergen. Om vooralsnog onbekende redenen bleef het toestel op de eerste commerciële vlucht echter boven Apeldoorn op een hoogte van 15.000 voet hangen, en keerden de KLM-piloten terug naar Amsterdam. Een klein halfuur na vertrek stond KL1603 weer veilig aan de grond op Schiphol.

Het vliegtuig is vanwege een ‘mogelijk technisch mankement’ uit voorzorg teruggevlogen naar Schiphol, zo meldt een woordvoerder van KLM aan Up in the Sky. Het toestel is veilig geland en gaat naar een hangar voor inspectie. KLM geeft aan dat de passagiers niet in gevaar zijn geweest, en dat de maatschappij ervoor zorgt dat zij hun reis naar Rome zo spoedig mogelijk kunnen vervolgen.

KLM’s allereerste Embraer E195-E2, de ‘PH-NXA’

© Wesley Herrebrugh

In februari nam KLM haar eerste Embraer E195-E2, de ‘PH-NXA’, in ontvangst. Het toestel maakte toen eenzelfde reis van Brazilië naar Amsterdam. De PH-NXA was de eerste van zeven E195-E2’s die dit jaar aan KLM Cityhopper worden geleverd. De NXA is bovendien de vijftigste Embraer in de vloot van KLM. In totaal heeft KLM 25 vliegtuigen van het type besteld. Ten opzichte van de E190 is het nieuwe type stiller en zuiniger, en biedt het passagiers volgens KLM meer comfort en gemak. Aan boord van het toestel bevinden zich 132 stoelen, waarvan twintig in Business Class, acht in Economy Comfort en 104 in Economy.