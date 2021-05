Ruim honderd vluchten uit India naar VK ondanks plaatsing ‘Red List’

Zo’n 110 directe vluchten zijn sinds half april vanuit India aangekomen in het Verenigd Koninkrijk (VK), zo meldt LBC. Drie en een halve week geleden werd India op de rode lijst gezet wegens de zorgen om de Indiase coronavariant.

Ondanks de zorgen rondom de nieuwe coronavariant, heeft het VK geen vliegverbod ingesteld voor India. Dit werd wel gedaan bij elf andere landen (zoals Brazilië) die ook op de rode lijst in het VK staan. Uit een analyse van het LBC blijkt dat er in de afgelopen periode dagelijks gemiddeld tussen de vier en vijf directe vluchten uit India kwamen.

Vliegverboden Nederland

Nederland heeft vorige week opnieuw vliegverboden verlengd. Deze verboden zouden oorspronkelijk aflopen op 15 mei. Dat is inmiddels verlengd naar 1 juni. Het kabinet hoopte al eerder om de vliegverboden op te kunnen heffen en een quarantaineplicht in te stellen. Het is nog niet gelukt om deze verplichting wettelijk te regelen.

