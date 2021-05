55 jaar historie van KLM Cityhopper

KLM Cityhopper – voormalig Nederlandse Luchtvaartmaatschappij (NLM) – bestaat inmiddels al zo’n 55 jaar. Hoe zag de periode van de dochtermaatschappij van KLM eruit?

Eerste stappen

Na de Tweede Wereldoorlog begon KLM in eerste instantie op binnenlandse routes te vliegen. Toen dit na een aantal jaar onrendabel bleek te zijn werd de stekker eind veertiger jaren er weer uitgetrokken. Door een toenemende bevolking en industrialisatie van het noorden en zuiden nam KLM weer de gok. In 1966 werd de Nederlandse Luchtvaartmaatschappij (NLM) opgericht. Er werd gestart met twee lijnen, via Enschede naar Groningen en via Rotterdam en Eindhoven naar Maastricht. Voor de vluchten werden twee Fokker F27 Friendships gehuurd van de Koninklijke Luchtmacht, die eerst werden omgebouwd. NLM bestond uit 21 mannelijke werknemers en een vrouwelijke secretaresse. De eerste vlucht werd uitgevoerd op 29 augustus, maar KLM houdt als officiële start de datum 12 september aan.

Vooruitgang

Vanaf 1972 werden de bestemmingen niet meer als een soort busdienst aangevlogen, maar ging NLM direct vliegen. Hiervoor waren er twee F27’s bijgekomen. Twee jaar later ging de maatschappij met ‘Nederland’ prominent in de naam ook internationaal. Vanaf 1978 vloog NLM vanaf Rotterdam en Amsterdam in de winter naar Madeira en in de zomer naar Guernsey. Er kwam ook een eigen stewardessenkorps (eerder waren het KLM’ers). Door de kleinschaligheid zagen passagiers dezelfde personen bij het inchecken van koffers als aan boord als stewardess.

Cityhopper

Om het tienjarig bestaan te vieren werd ‘Cityhopper’ aan de naam toegevoegd. Dit was met name bedoeld om in het buitenland herkenbaar te zijn. Door de geschiedenis heen heeft NLM gevlogen op onder andere, Parijs, Düsseldorf, Stuttgart, Luxemburg, Malmö, London en Birmingham.



Zwarte bladzijde

Het enige NLM ongeluk was ook een dodelijke. Op 6 oktober 1981 vloog een F-28 door een storm waardoor de rechtervleugel afbrak. Het toestel kwam neer bij Moerdijk. Alle zeventien inzittenden en iemand op de grond kwamen om. Lees hier hoe een windhoos NLM’s Fokker F28 naar beneden haalde. Later verongelukte ook een Saab 340 van KLM Cityhopper, waar Up in the Sky een analyse over gemaakt heeft.

Overgang naar ‘KLC’

In 1988 werd Netherlines gekocht en kwam onder het management van NLM Cityhopper te hangen. Op 1 april 1991 was de samenvoeging compleet en ging het bedrijf door onder de naam KLM Cityhopper. De maatschappij groeide uit tot een belangrijke poot van KLM en neemt nu een significant aandeel van de Europese vluchten voor haar rekening.

Einde binnenlands

De binnenlandse vluchten waren inmiddels overgegaan naar een andere KLM-dochter, KLM Excel. In maart 1999 stopte de lijndiensten naar Groningen en Enschede. Met Eindhoven en Maastricht werd nog doorgegaan, maar ook in 2005 komt een einde aan de verbindingen met Eindhoven en tenslotte is op 25 november 2008 de laatste binnenlandse vlucht.

KLM UK

In 2003 fuseerden KLM UK en KLM Cityhopper, hierdoor ontstond de grootste vloot van Fokker-vliegtuigen. KLM UK kwam voort uit Air UK. Deze maatschappij was in 1980 ontstaan uit een fusie van vier kleinere maatschappijen. In 1987, nadat de EU-luchtvaart deels geliberaliseerd werd, nam KLM een belang van vijftien procent. Later in 1995 werd dit 45 procent en dit werd uitgebouwd tot honderd procent eigendom in 1997. Uiteindelijk werd de naam veranderd in KLM UK. Vluchten die niet naar Amsterdam gingen werden in 2000 ondergebracht in een aparte low-cost carrier: Buzz. Drie jaar later werd de budgetmaatschappij verkocht, aan de inmiddels bekende Ryanair.

Meet the Fokkers

Belangrijk in de historie van KLM Cityhopper waren de Fokker-toestellen. Het eerste toestel van de maatschappij was een Fokker en heel lang heeft de vloot voor het grootste deel uit Fokkers bestaan. Langzaam worden deze nu uitgefaseerd. In 1991 vertrok de laatste F27 en in 1996 de laatste F28. De Fokker 50 voerde op 28 maart 2010 de laatste vlucht voor KLM uit en daarmee kwam een eind aan het propeller tijdperk. Daarna volgden de Fokker 100’s, daar was het in 2012 mee gedaan.

Embraer

De toekomst van KLM Cityhopper-vloot is inmiddels in handen van de Brazilianen. Er zijn 32 Embraer 190’s en 17 ERJ-170’s actief. Ook de nieuwere teostellen, de Embraer E2, stromen langzaam binnen. De eerste E2 landde in februari dit jaar op Schiphol. KLM Cityhopper is daarmee uitgegroeid van twee dagelijkse vluchten naar een belangrijke maatschappij binnen de KLM Group.

