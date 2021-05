De torens van Schiphol door de jaren heen

Voor vele mensen is de verkeerstoren van Schiphol hét herkenningspunt van onze nationale luchthaven. De verkeerstoren van 101 meter hoog is de hoogste verkeerstoren van Nederland. Al twintig jaar lang is dit dé plek waar het vliegverkeer toestemming krijgt om van een van de banen van Schiphol op te stijgen of te landen. Dit is niet de enige toren die op Schiphol staat. Door de jaren heen waren er verschillende torens te bewonderen. Ook nu zijn er nog meerdere torens die de luchtverkeersleiding gebruikt om het verkeer veilig door het luchtruim te begeleiden.

Eerste verkeerstoren

De allereerste verkeerstoren die op Schiphol te zien was werd speciaal voor de Olympische Spelen in 1920 gebouwd. Deze toren was nodig om de grote hoeveelheid vluchten veilig af te kunnen handelen. Vanwege de groeiende vraag naar vluchten werd de toren ook daarna gebruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hele stationsgebouw samen met de eerste toren compleet verwoest. Toch is het nog mogelijk om de toren te bewonderen. Er is een replica van het stationsgebouw en de toren te zien in het Aviodrome in Lelystad.





Douglas DC-2 van het Aviodrome museum, voor de replica van het oude Schiphol gebouw © Leonard van den Broek

Na de oorlog

Direct na de oorlog werd er met man en macht gewerkt om de toren te herbouwen. Twee maanden na het einde van de oorlog landde de eerste DC-3 al op de luchthaven. Deze herbouwde verkeerstoren is tot op de dag van vandaag te zien. De toren in nu omgetoverd tot een restaurant en zalencentrum op Schiphol-Oost. Dit is de oudste toren die nog te zien is op Schiphol.

© Remco de Wit

Schiphol-Centrum

Toen het hart van de luchthaven van Schiphol zich verplaatste naar de huidige locatie was er ook een nieuwe verkeerstoren nodig. Deze toren heeft tot 1992 dienstgedaan als dé verkeerstoren van Schiphol, en dient momenteel nog als back-up voor de huidige toren. Vanwege de uitbreiding van de pieren was het overzicht uit de toren niet goed genoeg meer.

De ‘standbytoren’ met de vierkante ‘meteogondel’ © Leonard van den Broek

Hierna nam de huidige toren het stokje over. De bekende verkeerstoren is kortgeleden nog stevig verbouwd. Tijdens deze verbouwing zijn de systemen in de toren vernieuwd. Ook werden de aantal werkposities verhoogd van negen naar vijftien verkeersleiders. Daarnaast zijn er speciale camera’s geïnstalleerd voor de nieuwe A-pier. Daarmee is de toren klaar gemaakt voor de toekomst.

©Remco de Wit

©Maurits Vink

©Up in the Sky

©Up in the Sky

Toren-West

Er is nog een toren te vinden op Schiphol. Deze is speciaal gebouwd voor de komst van de Polderbaan. De langste baan van de luchthaven ligt namelijk aanzienlijk ver van het hart van Schiphol. Daarom is het ook vanuit de verkeerstoren op Schiphol-Centrum niet goed te zien wat er allemaal afspeelt in het gebied rond de Polderbaan. Om dat probleem te verhelpen is er besloten om een aparte verkeerstoren neer te zetten in de directe omgeving van de Polderbaan. Deze toren wordt ook wel ‘Satellite’ genoemd, waar ruimte is voor vier verkeersleiders.

©Up in the Sky

©Remco de Wit