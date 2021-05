Groningen Airport Eelde viert 90-jarig jubileum

De Groningse luchthaven viert vandaag haar 90ste verjaardag. In deze periode heeft het vliegveld verschillende dingen meegemaakt. De luchthaven is misschien wel het meest bekend door haar rol als opleidingsveld en uitwijkhaven voor Schiphol. De eerste lesvlucht ging in 1934 al de lucht in.

De groei

Het vliegveld zoals we het nu kennen werd ontwikkeld in begin jaren ’50. Zo’n twintig jaar eerder (1931) werd het vliegveld officieel geopend. In de Tweede Wereldoorlog werd de luchthaven gebruikt als Duitse luchtmachtbasis, maar de rol tijdens de oorlog bleef relatief klein. Nadat in 1951 de regering besloot het vliegveld uit te breiden, werd Groningen Airport Eelde aangewezen als uitwijkhaven voor Schiphol. Om deze rol aan te kunnen nemen moest het veld flink onder handen genomen worden. Zo werden de huidige twee start en landingsbanen aangelegd en werden er andere faciliteiten gebouwd om het mogelijke luchtverkeer af te handelen. De officiële opening van het nieuwe vliegveld werd door Prins Bernard in 1957 verricht.

Luchthaven van het Noorden

De ‘Luchthaven van het Noorden’ is inmiddels uitgegroeid tot luchthaven van betekenis. Het opleidingscentrum van de KLM is gevestigd op het vliegveld, waarmee het een belangrijke rol in de Nederlandse luchtvaart speelt. Daarnaast worden reguliere vakantievluchten aangeboden van onder andere Transavia, TUI en Corendon. In de coronaperiode diende de luchthaven echter ook als tijdelijke opslag voor KLM-toestellen die gedwongen aan de grond moesten blijven.

© Groningen Airport Eelde

Innovatie

Ook ziet Groningen Airport Eelde zichzelf graag als de luchthaven van de toekomst. Met een grootst zonnepark, een innovatie- en duurzaamheidsinitiatief en de ontwikkeling van waterstof wil de luchthaven focussen op een innoverende en duurzame luchtvaart.