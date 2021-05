Boeing 757 van Donald Trump gerestaureerd voor toekomstige rally’s

De voormalig president van de Verenigde Staten, Donald Trump zegt dat hij zijn ‘prachtige’ Boeing 757 gaat restaureren. Het vliegtuig staat al sinds het presidentschap van Donald Trump in 2017 stil op een vliegveld in New York.

De Boeing 757 tijdens de presidentschap

Het vliegtuig is in de Verenigde Staten geregistreerd als N757AF en werd eerst geleverd aan de Deense Sterling Airways voordat het in dienst kwam bij TAESA Airlines in Mexico. In 1995 kocht mede-oprichter van Microsoft Paul Allen het vliegtuig om het te gebruiken als bedrijfsvliegtuig. Trump’s DJT Operations LLC kocht het vliegtuig van Allen in 2011 en maakte er zijn eigen speeltje van door het luxueus uit te rusten met een privéslaapkamer, een mahoniehouten bestuurstafel, en vergulde armaturen.

Donald Trump had de Boeing 757-200 niet meer nodig toen hij president was en de Air Force One beschikbaar was voor de formalige president. Het toestel bleef geparkeerd staan op Stewart International Airport, 60 mijl van Manhattan. Trump zei hierover dan ook: “Veel mensen hebben gevraagd naar de ‘prachtige’ Boeing 757, die zo iconisch werd tijdens de Trump-rally’s. Het werd effectief in opslag gehouden in Upstate New York, in die zin dat ik het niet mocht gebruiken tijdens mijn presidentschap. Hij wordt nu volledig gerestaureerd en gemoderniseerd en zal ergens voor het einde van het jaar weer in gebruik worden genomen. Als hij klaar is, zal hij beter dan ooit zijn en weer worden ingezet bij de komende rally’s!”

Niet naar de sloop?

Vliegtuigen zijn duur in onderhoud en opslag. Tijdens de pandemie, werden vliegtuigen die niet werden gebruikt, naar warme en droge gebieden zoals Arizona en Zuid-Californië gestuurd om te worden opgeslagen. Trump’s toestel is in New York achtergelaten omdat het een motor mist en de andere in plastic is verpakt. De prijs om het te repareren en weer luchtwaardig te maken kan oplopen tot in de miljoenen. Toch gaat Trump het vliegtuig opknappen om het te gebruiken voor een volgende presidentscampagne.