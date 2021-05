Opvolger Alitalia maakt zich klaar voor een nieuwe start

Vorig jaar is de Italiaanse regering begonnen met het herstructureren van Alitalia en de oprichting van Italia Trasporto Aereo (ITA). Ook is de Europese Commissie dicht bij een akkoord over de oprichting van de opvolger voor Alitalia per 1 juli.

De nieuwe luchtvaartmaatschappij zal de overblijfselen van Alitalia oppakken en starten met 55-60 vliegtuigen en 4.500 werknemers, meldt de krant Il Messaggero. In de afgelopen dagen is er contact geweest met de commissaris voor mededingingszaken Margrethe Vestager en naar verwachting wordt binnen een week informeel groen licht afgegeven.

Eind april meldde ITA-topman Fabio Lazzerini: “We moeten snel beginnen want de markt trekt aan. De concurrenten van Alitalia zijn heel agressief, vooral de low-cost carriers.” Hij doelt daarbij op de honderd routes die Ryanair deze zomer binnen Italië gaat vliegen. Ook eerder dit jaar was Ryanair zeer geintresseerd in slots van Alitalia, zie ons artikel hierover. “We willen op 1 juli starten met een klein aantal vliegtuigen en dat geleidelijk uitbreiden,” vertelde hij eerder. ITA onderhandelt over een partnerschap met een combinatie van Air France-KLM , Delta en Virgin en Lufthansa. Wie het wordt, zal eind juni bekend zijn, aldus Lazzerini.