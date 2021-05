‘Een nóg langere A321 op komst: de A322’

Nu de A321XLR haar laatste stadium van ontwikkeling nadert is Airbus naar verluidt alweer bezig aan een nieuw toestel. Het zou gaan om een nog langere variant van de al bestaande A321 mét opvouwbare wingtips.

Grote vleugels

Volgens Bloomberg, wil Airbus een “betaalbare” composiet-vleugel produceren die in staat is tot een hoge productiesnelheid. Het nieuws komt via Sue Partridge, leider van het “Wing of Tomorrow” programma van het bedrijf. De toekomstige vleugel, zegt Partridge, zal langer en dunner zijn, waardoor de aerodynamische prestaties en de efficiëntie zullen verbeteren. Interessant is dat de extra spanwijdte van deze nieuwe vleugel vouwbare wingtips vereist, net als bij de 777X. Dit zal worden gedaan zodat het vliegtuig qua spanwijdte past op bestaande luchthavens.

Partridge meldt dat deze nieuwe vleugel zou kunnen worden ingezet op bijgewerkte versies van de A320-familie. Anderen merken op dat het ook deel zou kunnen uitmaken van een verdere stretch, wat velen aanduiden als de A322. Bloomberg merkt op dat Airbus al “de belangstelling van klanten heeft gepeild” voor een verlengde A321. De vliegtuigbouwer heeft echter nog maar weinig details bekendgemaakt.

A320-Familie

Airbus bouwt al jaren op het succes van de A320-familie. In 1984 kwam de eerste A320 op de markt. Sindsdien heeft Airbus meerdere varianten op de markt gebracht die verder bouwde op het succes van het originele product. Zo kwamen er kleinere versies, de A318 en A319, en grotere versies, de A321 en A321LR. Airbus past hiermee dus hetzelfde recept toe als Boeing door lang door te ontwikkelen op een toestel. Boeing deed dit namelijk ook met de 737-serie.

Hoe lang de A322 precies moet worden is nog onduidelijk. De A321 is ter referentie 44,5 meter lang en Airbus wilt naar verluidt 40 extra stoelen in de A322 kwijt kunnen. Om deze 40 extra stoelen kwijt te kunnen zijn slechts zes extra rijen nodig in een 3-3 configuratie. De kans is dus aannemelijk dat de A322 niet veel langer dan 50 meter gaat worden. Het langste bestaande narrow-body toestel is momenteel de Boeing 757-300 met een lengte van 54,4 meter. Dit geeft aan dat er nog wel wat rek zit in de A320-familie.