Emirates dreigt Boeing om 777X te weigeren

De CEO van Emirates heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gewaarschuwd dat het bedrijf de levering van de 777X’s zal weigeren indien deze niet voldoen aan de contractuele prestatieverplichtingen.

Boeing heeft een nieuwe versie van de 777-series ontwikkeld, de 777X. Met het doel om het eind 2023 op de markt te brengen, drie jaar later dan gepland. In een interview zei de CEO Tim Clark dat hij tot nu toe geen prestatiegegevens van de motoren van het toestel had ontvangen, terwijl de testvluchten al in 2020 zijn begonnen. “Wij zullen geen vliegtuig accepteren tenzij het 100% volgens contract presteert. Maar niet als het doet wat ze zeiden dat het zou doen en een contract heeft, nemen we dat vliegtuig niet.” zei Clark tegen luchtvaartconsultant John Strickland in een vooraf opgenomen interview voor de Arabian Travel Market in Dubai.

Boeing weigerde commentaar. Motorfabrikant General Electric was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Emirates heeft 126 777x en 30 787s besteld bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Eerder heeft Emirates de 777X al opzij gelegd voor het vernieuwen van de vlootstrategie.