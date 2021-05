Meer dan helft geluidsklachten Eelde ingediend door twee melders

Afgelopen maart zijn het aantal klachten wegens geluidsoverlast van vliegveld Eelde flink toegenomen. Zo kwamen er honderden klachten binnen waarvan meer dan de helft afkomstig is van slechts twee melders.

Fanatieke klager

Afgelopen maart kwamen werd in totaal 531 keer melding gedaan van geluidsoverlast. Dit terwijl er in januari en februari nog slechts tientallen klachten binnenkwamen. Zo blijkt uit cijfers van het Meldingenloket vliegverkeer Groningen Airport Eelde. Van deze 531 klachten in maart, waren 211 van één melder. Dat komt neer op gemiddeld zeven meldingen per dag. De andere grote aandeelhouder van de 531 meldingen klaagde 81 keer. Dat komt neer op zo een twee tot drie meldingen per dag.

De klachten zijn voornamelijk gericht op lesvluchten van de KLM-Flight Academy. Die lesvluchten lagen vanwege corona enige tijd stil, maar werden begin maart hervat. Directeur Bart de Vries meldt het volgende over de klachten: “Het is een paar maanden stil geweest met de lesvluchten, dus het geluid zal nu extra opvallen”. Volgens De Vries worden er nauwelijks meer lesvluchten uitgevoerd om verloren uren in te halen. “Een beetje wel, maar niet spectaculair. Daarvoor hebben we niet genoeg toestellen”, aldus De Vries.

Melder Bunne

De fanatieke klager blijkt volgens de rapportage afkomstig uit Bunne. Het kleine dorpje telt iets meer dan 200 inwoners en ligt op steenworp afstand het vliegveld (Helemaal links in beeld op de onderstaande afbeelding). De andere grote melder blijkt afkomstig uit Yde. Hier wonen ongeveer 850 inwoners en is rechtsonder te zien op de kaart.

De lesvliegtuigen van KLM vliegen voornamelijk herhalende circuits op niet al te hoge hoogten. Hierdoor kan een toestel meermaals binnen enkele minuten hetzelfde punt passeren. Dit zorgt kennelijk, met name in Bunne en Yde, voor veel geluidsoverlast.

© Google Maps