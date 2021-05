Qantas zet Dreamliners in op binnenlandse vluchten

Met de strenge Australische regels tegenover overzeese reizen is er veel vraag op de binnenlandse markt. Om deze vraag op te vullen neemt de Dreamliner Australië onder zijn vleugel.

In de dagen voor COVID vloog de grote jet op belangrijke routes naar Londen en de VS. Maar door de strenge regels wordt er nauwelijks internationaal gevlogen door Qantas. Om toch een doel te geven aan de Dreamliners worden ze vanaf morgen op nationale routes ingezet. De Boeing 787-9 maakt vanaf woensdag 26 mei zijn binnenlandse debuut tussen Sydney en Perth, met maximaal negen vluchten per week.

Maar het gaat niet alleen om die geavanceerde, comfortabele en zuinige Boeings. Qantas rolt ook meer van zijn Airbus A330’s uit. De A330-200’s zullen worden toegevoegd aan de dienstregeling voor Sydney-Perth en Melbourne-Perth. Ook worden de A330’s ingezet voor Sydney-Darwin en Brisbane-Darwin.

De CEO van de Internationale en Nationale operatie van Qantas, Andrew David, is enthousiast over de inzet van de toestellen. “We weten hoe populair de 787’s en A330’s zijn bij onze klanten op ons internationale netwerk en we denken dat er een enorme vraag zal zijn naar de binnenlandse vluchten die met deze vliegtuigen worden uitgevoerd, met name frequent flyers die punten willen gebruiken.” – “Onze strategie om nieuwe binnenlandse routes toe te voegen, genereert inkomsten uit onze vliegtuigen in plaats van ze aan de grond te laten staan. Dat betekent meer werk voor onze mensen en nog meer lage tarieven voor onze klanten.”