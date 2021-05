CEO Qatar Airways: A380 was onze grootste fout ooit

In een exclusief interview met Simple Flying geeft CEO Akbar Al Baker aan dat de aankoop van de A380 achteraf de grootste fout ooit gemaakt is.

Eerder gaf de CEO van Qatar Airways al aan dat de helft van de A380-vloot niet meer terug in dienst komt. Momenteel heeft Qatar al als gevolg van de coronacrisis de gehele A380-vloot aan de grond staan. Die vloot bestaat momenteel uit tien vliegtuigen en zal dus in de toekomst worden gereduceerd naar slechts vijf A380-toestellen.

Grote fout

In een interview met Simple Flying zei de CEO het volgende:

“Terugkijkend, naar mijn mening, was het kopen van A380’s de grootste fout die we hebben gemaakt.”

Bij de lancering in 2002 keek de luchtvaartmaatschappij positief naar de toekomst van het toestel. Maar niemand had kunnen voorzien wat er in de afgelopen 20 jaar stond te gebeuren. 9/11, de kredietcrisis, stijgende olieprijzen en uiteindelijk de coronacrisis. De A380 had een fantastisch toestel moeten zijn, maar door alle omstandigheden is het toestel niet meer geschikt.

A380-gebruikers gaan moeilijke tijd tegemoet

De CEO van de maatschappij geeft een waarschuwing naar alle andere A380-gebruikers:

“Mensen met een groot aantal A380’s zullen op twee manieren lijden. Een daarvan is de operationele kosten. En ten tweede: mensen die zich erg bewust zijn van emissies, zullen reizen met een A380 vermijden.”

De uitspraken van de CEO zijn in strijd met de strategieën van Qantas, British Airways en Emirates. In het geval van Qantas en Emirates keren zelfs alle A380’s terug. Alan Joyce van Qantas zei tijdens een livestream:

“We denken dat we alle A380’s zullen heractiveren. We hebben er veel geld aan uitgegeven,” aldus Joyce. “Zodra de vraag er is zullen het goede vliegtuigen zijn en keren ze terug in de lucht. Met de lage vraag kunnen we op dit moment omgaan door ze gewoon te parkeren en de 787’s te gebruiken.”

British Airways is van plan, in tegenstelling tot andere Europese maatschappijen, om de A380 weer in gebruik te nemen. De maatschappij rekent langzaam op herstel, laat CEO Sean Doyle weten. In een interview met het Britse Financial Times sprak Tim Clark, voorzitter van Emirates, de verwachting uit dat de hele A380-vloot over twee jaar weer zal vliegen. Bovendien zullen er waarschijnlijk geen extra vliegtuigen uit de vloot verdwijnen, behalve drie A380’s en negen 777’s die dit jaar al voor uitfasering stonden gepland. Clark verwacht dat de A380’s over twee jaar weer nodig zullen zijn.

©Emirates

Efficiëntie voorop

De CEO sprak hartelijk over de andere vliegtuigen waarvan Qatar veel gebruik heeft gemaakt tijdens de pandemie:

“De steunpilaar van onze luchtvaartmaatschappij zijn de 787’s, die extreem zuinig zijn en weinig CO2 uitstoten, en de Airbus A350, waarvan we de grootste operator zijn. We hebben 53 Airbus A350’s in onze vloot en we hebben 40 787 -8’s en -9’s. We hebben de A380 aan de grond gehouden, simpelweg omdat het een erg brandstofinefficiënt vliegtuig is … Ik denk niet dat er in de nabije toekomst een markt voor dat vliegtuig is.”

Volgens de CEO moet er ook meer gedacht worden aan het milieu en niet comfort:

“Ik weet dat de passagiers er dol op zijn. Het is een heel stil vliegtuig, het is een heel slim vliegtuig, maar de schade die het aan het milieu toebrengt, moet prioriteit hebben, en niet het comfort.”

© Günter Wicker